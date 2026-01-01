Sulle note del valzer di Strauss si apre il nuovo anno al Sociale - Le foto

Nell’affollatissima Città Alta, l’appuntamento era d’obbligo. Nella mattinata di giovedì 1 gennaio Bergamo ha festeggiato a suon di musica il suo «Concerto di Capodanno». Un Teatro Sociale praticamente sold-out ha assistito alla brillante prova dell’Orchestra Filarmonica Italiana diretta dal giovane e disinvolto Davide Catina, alla guida di una scelta antologia di valzer e polche della premiata ditta austriaca Johann Strauss Padre e figlio. Anche in versione «orobica» l’appuntamento più atteso e tradizionale dell’anno nuovo ha chiamato una gran folla di spettatori, desiderosa di ascoltare dal vivo la musica della più fortunata dinastia di musicisti viennesi.