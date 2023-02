Tanta voglia di Pooh: il 15 febbraio il docufilm e a luglio il concerto

Una questione di congiunzioni astrali, il ritorno dei Pooh. Arriva in televisione «Pooh - Un attimo ancora», il 15 febbraio su Rai1, e tutto in fondo nasce da lì. Il docufilm per la regia di Nicola Conversa, con Mariasole Pollio nei panni di Greta, una giovane aspirante regista, è il racconto di vita e musica che ha legato per oltre cinquant’anni il più longevo gruppo della musica pop. Sulla base del film, della necessità di promuoverlo il Festival di Sanremo era l’occasione giusta per una comparsata di presentazione, ma Amadeus è stato categorico, racconta Roby Facchinetti: «Se venite all’Ariston suonate anche». Già era pronto l’omaggio del 20 febbraio a Valerio Negrini nel decennale della scomparsa. Dunque da cosa è nata cosa. I Pooh sono andati a Sanremo, hanno suonato i loro cavalli di battaglia, e da quella via è nata l’idea di un grande concerto a San Siro il 6 luglio prossimo. In un solo giorno 30 mila biglietti venduti sull’unghia. C’è tanta voglia di Pooh, evidentemente.