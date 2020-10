Teatri chiusi, la protesta Il Donizetti non si ferma

Si lavora per l’apertura del festival il 19 novembre in streaming, con il pubblico da casa. Dal Comune aiuti per la cultura.

Ci si dovrà accontentare della poltrona, ma quella di casa. Lo spettacolo di apertura del festival Donizetti opera sarà in streaming, filtrato da schermo e microfono. Il nuovo decreto ministeriale impone la chiusura al pubblico del teatro, pronto a debuttare, dopo il lungo restauro, il 19 novembre con Placido Domingo impegnato nell’opera in forma di concerto «Belisario». E mentre è certo che uno spettacolo, pur in remoto, si farà, non sono ancora certe le modalità di partecipazione del maestro madrileno. «Useremo tutti gli strumenti tecnologici oggi a disposizione» si limita a dichiarare il presidente di Fondazione Donizetti Giorgio Berta.

Le misure di contrasto al coronavirus, valide fino al 24 novembre, terranno chiuse le porte di tutti i teatri e le sale cinematografiche d’Italia, il teatro Donizetti non fa eccezione. Ma la volontà della Fondazione è non rinunciare al tanto atteso evento, offrendolo al pubblico in versione streaming, qualcosa su cui il presidente Berta e il direttore artistico Francesco Micheli, di concerto con il Comune di Bergamo, hanno iniziato a confrontarsi ieri sera.