Terre dei Baschenis: una giornata dedicata ad arte, storia e cultura

Sabato 27 luglio il comune di Piazza Brembana farà da cornice a un’intera giornata di iniziative dedicate ad arte, storia e cultura dei paesi delle Terre dei Baschenis . Tra le proposte per tutte le età che sono state organizzate dall’associazione Altobrembo, in programma tra le ore 10 e le 22, l’esposizione e vendita di pubblicazioni locali, stand di prodotti tipici, mercatini di artigianato, musica, spettacoli e visite al patrimonio artistico e architettonico.

Tutti gli appuntamenti

Lattanzio da Rimini (1503), Polittico di San Martino (particolare)

Si comincia alle 10 con tre proposte differenti: fino alle 20 sarà possibile perdersi tra le bancarelle del Mercatino di artigianato e prodotti locali; fino alle 12,30 (in replica al pomeriggio dalle 14,30 alle 18) si terrà la visita senza prenotazione alla scoperta delle opere d’arte celate in una chiesa generalmente chiusa al pubblico, la chiesa di San Bernardo; e, in ultimo, si potrà fare «Un tuffo nel passato di Piazza Brembana» partecipando all’itinerario lungo le vie storiche per rivivere, passeggiando per la via Priula, le vicende religiose e la vita quotidiana di un tempo (prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del 26/07).