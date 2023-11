Terza età e qualità della vita: «Periodo di nuove risorse»

Età della decadenza? No. La fase senile della vita è invece da considerare come risorsa e opportunità. Le parole emerse dai relatori del convegno «Riflessioni sulla qualità di vita dell’anziano» svoltosi a Palazzo Del Monte e organizzato dall’Unci non hanno lasciato dubbi. Un segnale è venuto proprio da Bergamo con il progetto Giobbe, mirato ad analizzare e affrontare il dolore degli anziani nelle case di riposo. Non solo per rilevarlo, ma soprattutto per affrontarlo, curarlo, alleviarlo. Una scommessa vinta, come sottolinea la presidente della Lilt di Bergamo Lucia De Ponti.