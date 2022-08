The Kolors: in tour per vivere di emozioni

Dal Castello di Urgnano al maxi palco di Viale Rimembranze: il concerto a ingresso gratuito dei Kolors (inizio ore 23), previsto in seno al «Fermento Festival, cambia location per troppo successo. Una meraviglia per Stash e compagni che il 5 agosto si apprestano a un vero e proprio bagno di folla. È uscito che non è molto l’ultimo singolo della band, «Blackout», e il tour sta andando alla grande in ogni piazza.