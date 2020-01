«Tolo Tolo? La realtà anche peggio Il film di Zalone mi ha tolto il sonno»

«Il film è piuttosto realistico, ho fatto pure io lo stesso viaggio. L’incubo libico. E senza le ong tutti morirebbero in mare». Il giovane Fode racconta il suo punto di vista sulla pellicola più vista in sala cinematografica in questi giorni.

«Tolo Tolo» è un film che fa ridere un po’ di meno rispetto ai soliti di Checco Zalone, e fa pensare un po’ di più. Dipende anche dagli occhi di chi lo guarda: qualcuno si fa quattro risate in compagnia; un altro inizia a porsi qualche domanda; a Fode «Tolo Tolo» lo ha fatto piangere. Del resto era prevedibile: lui, 24 anni, musulmano, è un ragazzo africano, da quasi 4 anni in Italia: dal 2019 lo ospita a Longuelo il parroco, don Massimo Maffioletti, in casa sua. Ha un giro di amici che gli vogliono bene, e tre universitari il 6 gennaio, per chiudere in bellezza le feste di Natale hanno pensato di portarlo al cinema, forse anche per distrarlo dai drammi della sua vita.