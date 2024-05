Torna «Il Centro della Musica»: si parte il 18 maggio con il Diario di Gian Burrasca

Sabato 18 maggio, nel Ridotto «Gavazzeni» del Teatro Donizetti (ore 17), prende il via la terza edizione de Il Centro della Musica, rassegna musicale ideata dalla Fondazione Teatro Donizetti e organizzata in collaborazione con il Comune di Bergamo - Assessorato alle Politiche Sociali. Nell’occasione un ensemble di fiati, archi e percussioni dell’Orchestra Filarmonica Italiana presenta Il Diario di Gian Burrasca, concerto-spettacolo di impianto teatrale liberamente tratto dal Giornalino di Gian Burrasca, romanzo diventato celebre con l’omonimo sceneggiato televisivo interpretato da una giovanissima Rita Pavone con la regia di Lina Wertmuller e le musiche di Nino Rota. Direzione di Jacopo Rivani . Voci recitanti Camilla Berardi e Marco Saccomandi.

Musica, canto e prosa si fondono in questa riscrittura teatrale de Il Giornalino di Gian Burrasca in cui le musiche e le canzoni scritte da Nino Rota vengono riarrangiate e rilette per fungere da musiche di scena. Scena che viene animata da un giovane Giannino interpretato da un’attrice en travesti (Camilla Berardi) e da un secondo attore (Marco Saccomandi) che veste i panni di tutti quei personaggi con cui il turbolento protagonista interagisce, relazionandosi durante la storia giocando con i generi, le età e le forme senza porre limiti al gioco e all’immaginazione.

In un’operazione che prende la musica che il Maestro Rota scrisse per la televisione per adattarla al teatro e il testo letterario di Vamba per farne una drammaturgia, l’ensemble dell’Orchestra Filarmonica Italiana si unisce nella sua esperienza al collettivo teatrale ravennate Spazio A a cui è affidato l’adattamento drammaturgico (di Silvia Rossetti) e la regia (di Marco Montanari) dello spettacolo che tocca temi attuali oggi come negli anni ‘60.