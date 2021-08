Torna il Luna park in città. Per l’ingresso serve il green pass

«Siamo contenti di poter ritornare a Bergamo – spiega l’organizzatore Armando Piccaluga – . Per me come per la maggior parte dei giostrai questo rappresenta il primo evento dopo un anno di chiusura e, tra l’altro, in una città simbolo. La nostra categoria è stata tra le più penalizzate ed è per questo che per tutti noi è importante ripartire da qui. Lo facciamo il giorno prima del patrono della città, Sant’Alessandro, una festività che è sempre stata molto sentita». L’allestimento è iniziato giovedì, con una grande attenzione al rispetto delle norme antiCovid. “Ci teniamo alla sicurezza – continua Piccaluga – ed è per questo che faremo rispettare rigorosamente tutte le normative: distanziamento, utilizzo delle mascherine, gel disinfettanti, sanificazione continua di tutte le attrazioni e per entrare sarà obbligatorio esibire il green pass». Quest’anno all’interno del Luna Park saranno presenti 80 giostre che vengono gestite da circa 400 operatori. «Tutti i nostri giostrai sono vaccinati – ci tiene a sottolineare Piccaluga – a abbiamo pensato anche a prezzi scontati al mercoledì per tutti i vaccinati: si tratta di un modo per incentivare la vaccinazione che per noi è indispensabile per sconfiggere questo virus». Tra le molte attrazioni, ci saranno i tradizionali autoscontri, il «volo di rondine», la giostra a catena e tante altre di ultima generazione, come il «booster» e il «rocket». “Bergamo è una delle città a cui teniamo di più – sottolinea la giostraia Stefany Piccaluga, la cui famiglia è presente da 7 generazioni in città – e speriamo di poter ripartire come prima. Abbiamo prestato una grandissima attenzione al rispetto di tutte le normative e ci teniamo anche a far capire che chi viene al Luna park si trova in un luogo sicuro e tutelato, un posto di divertimento e spensieratezza per tutti, con il rigoroso rispetto di tutte le norme antiCovid. Il Luna park di Celadina per tutti noi rappresenta ormai una tradizione in questo periodo dell’anno e vogliamo che diventi il simbolo della ripartenza per il nostro settore».