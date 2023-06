Torna il Premio Ermanno Olmi per i registi under 30, ecco come partecipare

Torna a Bergamo il Premio Ermanno Olmi per il miglior cortometraggio, rivolto a giovani registi italiani e stranieri under 30, indetto per ricordare il cineasta originario della Bergamasca. Il Premio, rivolto ad autori che non abbiano superato 30 anni di età, prevede 3 riconoscimenti in denaro (1.200 euro, 600 euro, 400 euro) - messi a disposizione dall’Associazione Bergamo Film Meeting Onlus - e una menzione speciale all’opera più significativa inerente a una tematica indicata dall’Amministrazione comunale. Al vincitore della menzione verrà assegnato un premio in denaro del valore di 300 euro offerto da FIC – Federazione Italiana Cineforum.