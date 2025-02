Trionfo al concorso «Like a star», ora Roberta e Federica sono stelle

Un grande spettacolo curato nei minimi dettagli con otto cantanti, una ballerina e un batterista per nove esibizioni in gara, oltre agli ospiti che si sono alternati sul palco davanti al pubblico del teatro, sold out, esibendosi anche per gli spettatori della diretta tv su «Antenna2». Tanta emozione per i concorrenti accolti da un pubblico caloroso e partecipe. «Sono molto soddisfatto di questa edizione e della finale – ha detto dj Pazzini, direttore artistico del talent organizzato da “Pzn studios” con l’oratorio e il patrocinio del Comune –; “Like a star” si è confermato un programma giovane e fresco. La soddisfazione più grande è che siamo riusciti a fare nove esibizioni completamente diverse anche con sette cantanti grazie agli ospiti delle passate edizioni. Le scelte fatte per valorizzare il talento dei giovani sono state vincenti sia nella selezione sia nello staff».