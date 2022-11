«Tutte notizie false, i Pinguini restano uniti». Il 2 dicembre a Daste per il nuovo album

Al vertice.Venerdì 2 dicembre esce l’atteso album della band bergamasca, che si intitola «Fake News»: si era sparsa la voce che Zanotti volesse mettersi in proprio e invece «a noi piace essere una band». In scaletta, come al solito, temi molto attuali, con una punta di rock in più. «Ci sono forti aspettative e questo un po’ ci spaventa». Al Daste alle 18 il primo firma-copie.