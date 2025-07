Tutti in coda per Barbero al Donizetti: biglietti online esauriti in pochi minuti

Tutto esaurito in una manciata di minuti. Alessandro Barbero tornerà a Bergamo lunedì 15 dicembre, più precisamente al Teatro Donizetti, per presentare il suo nuovo libro dedicato a San Francesco.

L’evento ha registrato il tutto esaurito in pochi minuti. Meno di dieci ne sono bastati per polverizzare i tagliandi disponibili online, mentre una sessantina di persone, in coda alla biglietteria del teatro cittadino, è riuscita ad accaparrarsi gli ultimi posti in galleria.