Un anno di Covid Mengoni su Rai1 da Città Alta

Domenica alle 20,35 in onda il video girato in Piazza Vecchia con una delle più struggenti canzoni di Dalla.

La suggestione di una Piazza Vecchia deserta, di notte, nella quale risuoneranno le note di una delle più struggenti canzoni della musica leggera italiana. Si preannuncia un momento di grande intensità ed emozione quello che Marco Mengoni ha voluto dedicare alla nostra città, divenuta suo malgrado il simbolo della lotta al Covid, alla vigilia del primo anniversario dello scoppio della pandemia in Italia, che cadrà martedì 23 febbraio.

Domenica sera alle ore 20.35 su Rai 1 andrà in onda un’esibizione che il cantante laziale ha registrato nelle scorse ore in Città Alta, interpretando «L’anno che verrà», uno dei brani più intensi di Lucio Dalla (anno 1979), un momento di riflessione collettiva sull’attualità che stiamo vivendo e di speranza per il futuro, l’augurio di un anno di pace, di festa e di serenità, dopo quello che ci siamo lasciati alle spalle e che probabilmente ricorderemo come il più difficile degli ultimi decenni.