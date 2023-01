Un bergamasco nella fiction su Dalla Chiesa

Grande successo per «Il nostro generale», la serie su Carlo Alberto Dalla Chiesa. Tra gli interpreti, nel ruolo di Roberto Peci – fratello del brigatista Patrizio – un giovane attore bergamasco: Gianluca Zaccaria, classe 1994. L’ultima puntata della fiction di Rai 1, andata in onda martedì 17, ha battuto la partita di Coppa Italia in onda su Canale 5 e ha vinto gli ascolti della prima serata con 3,6 milioni di telespettatori e il 19% di share. Una conferma che testimonia come ascolti e servizio pubblico di qualità possano coesistere. La fiction, che ricostruisce la lotta al terrorismo compiuta dal generale Dalla Chiesa (interpretato da Sergio Castellitto), è stata vista nelle precedenti tre serate di trasmissione da una media di telespettatori che supera i 3 milioni e mezzo.