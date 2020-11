Un Faliero carismatico sulla web tv E sabato sera è ancora Donizetti Opera

Una «prima» senza precedenti. Nella serata di venerdì 20 novembre il festival Donizetti Opera ha inaugurato ufficialmente il restaurato teatro cittadino in una atmosfera surreale. La scena era in platea, il coro sul palcoscenico, l’orchestra in mezzo, col direttore Riccardo Frizza diviso acrobaticamente tra gli archi da un lato - pure in platea - i fiati dalla parte opposta, separati dal coro con ampie vetrate di plexiglas.

Il teatro deserto, niente pubblico, purtroppo, sostituito da una fitta rete di telecamere, luci e dispostivi per la diretta Rai 5. Il teatro, splendido in tutta la sua rinnovata bellezza, era un set televisivo: il pubblico fuori, a guardare dal piccolo schermo di casa. Il silenzio regnava palpabile nel fluire della musica ancora una volta bellissima di Gaetano Donizetti.