A prima vista potrebbe sembrare un ritratto come tanti. Un uomo elegante, seduto nel suo studio, lo sguardo assorto mentre sfoglia un grande libro. Ma osservando meglio il dipinto, qualcosa cattura l’attenzione. Tra le pagine del volume spuntano segni di lettura, strisce di carta, un segnalibro. Piccoli dettagli che raccontano una storia molto più grande di quella che appare. Ne parliamo con Paolo Plebani.

Il progetto «L’arte in pausa caffè»

È proprio da questo particolare, apparentemente marginale, che prende avvio la terza puntata del podcast «L ’arte in pausa caffè. I capolavori della Carrara visti da vicino», realizzato da Roberto Vitali della redazione de L’Eco di Bergamo in collaborazione con l’Accademia Carrara. Un uscita a settimana per scoprire particolari inediti e storie curiose di alcune delle opere che costituiscono il vasto patrimonio della Carrara. Nel podcast si alterneranno le voci di Paolo Plebani, conservatore e referente Dipinti, Disegni, Stampe, Archivi Storici, Biblioteca Storica e di Giulia Zaccariotto, curatrice delle collezioni di scultura e arti applicate, Placche e Placchette, entrambi dell’Accademia Carrara di Bergamo. La voce narrante è di Riccardo Sanga. L’audio, le riprese e il montaggio, invece, sono di Franco Signorelli.

Guarda qui il trailer video della terza puntata.

Un libro aperto, un segnalibro e un enigma: il ritratto di Cariani alla Carrara - Il trailer. Video di Roberto Vitali

Il videpocast e l’offerta speciale per abbonarsi

Il videopocast avrà una cadenza settimanale. A parte la prima puntata aperta a tutti, le altre saranno visibili solo dagli abbonati. E a proposito di abbonamento, nel corso dell’iniziativa «L’Arte in Pausa caffé», si potrà approfittare di un’offerta speciale per abbonarsi al nostro quotidiano digitale: 8 settimane al prezzo di 12 euro .

Lo studioso ritratto nel suo mondo

Il dipinto è opera del pittore bergamasco Giovanni Cariani e raffigura Giovanni Benedetto Caravaggi, un gentiluomo originario di Crema. Non un nobile guerriero o un potente uomo politico, ma uno studioso: un uomo che ha dedicato la propria vita ai libri. Nel quadro lo vediamo immerso nella lettura, davanti a un drappo verde, mentre alle sue spalle si apre un paesaggio dai toni rosati del tramonto. È una scena tranquilla, quasi silenziosa.

Eppure, proprio quel grande libro aperto in primo piano diventa la chiave per capire qualcosa di più sulla vita e sul lavoro dell’uomo ritratto.

Il mistero del segnalibro nel dipinto

Il volume che Caravaggi tiene tra le mani non è un semplice elemento decorativo. È un oggetto vissuto, usato, pieno di segni che parlano di studio e ricerca. Secondo Paolo Plebani, conservatore e curatore delle collezioni di dipinti e sculture di età moderna dell’Accademia Carrara, si tratta di un dettaglio sorprendentemente realistico. Un particolare che racconta non solo la persona ritratta, ma anche il suo modo di vivere e di lavorare.

E proprio quel libro, con i suoi segni tra le pagine, apre una domanda affascinante: potrebbe trattarsi di una delle prime rappresentazioni di un segnalibro nella storia dell’arte?

Nel podcast il dipinto diventa così l’occasione per entrare dentro la vita di uno studioso del Cinquecento e scoprire come, dietro un gesto quotidiano come lasciare un segno tra le pagine, si nasconda una storia che attraversa i secoli.

I titoli delle puntate in uscita