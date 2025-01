Una gatta virtuale fa da guida al patrimonio della biblioteca di Caravaggio

Una sinuosa gatta con gli stivali olografica fa da guida rivelando i tesori culturali fra scaffali e teche. È il personaggio che si potrà incontrare, d’ora in poi, alla biblioteca comunale Banfi di Caravaggio, intenta a modernizzarsi per attrarre lettori di tutte le età. Un importante passo in questa direzione consiste nel progetto «Piccolo fondo antico diventa moderno», realizzato con il finanziamento di 27.500 euro della Regione e in collaborazione con il liceo statale Galileo Galilei, l’associazione Open Roads e l’azienda Arché touch the future. A quest’ultima è stato affidato il compito di creare delle guide olografiche per gli utenti della biblioteca (che ogni anno è visitata anche da circa un migliaio di alunni delle scuole della città).

L’autore delle novelle

E la prima che ha fatto la sua comparsa è stata appunto la «Gatta con gli stivali», personaggio contenuto nella raccolta di favole «Le piacevoli notti», pubblicate nel 1550 dallo scrittore, romanziere e novelliere caravaggino Gian Francesco Straparola. E proprio Straparola sarà il secondo personaggio olografico scelto come guida.

Il pittore Michelangelo Merisi

Il terzo non poteva non essere il caravaggino più noto al mondo ossia il pittore Michelangelo Merisi (tutte e tre parleranno con delle voci attoriali). «La nostra biblioteca – ha commentato l’assessore alla Cultura Juri Cattelani – merita di elevarsi da luogo di studio a centro culturale. E crediamo che affidarsi a personaggi importanti della nostra città, reinterpretati in chiave moderna grazie ad avanzate tecnologie, sia il modo migliore per farlo. “La Gatta con gli stivali” è stata scelta pure come mascotte della biblioteca».

Volumi storici digitalizzati