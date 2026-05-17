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Cultura e Spettacoli / Pianura Domenica 17 Maggio 2026

Una serata in Rocca per svelare il segreto di San Francesco

LO SPETTACOLO. Promo Urgnano propone una serata a lume di candela con musica e letture dedicate alla vita del Santo.

Lettura 1 min.
Stefano Bani
Stefano Bani
Una serata in Rocca per svelare il segreto di San Francesco
Alla Rocca Albani di Urgnano venerdì«Il segreto di San Francesco»

Una serata immersiva, tra musica classica, letture, teatro e suggestioni luminose, per riscoprire la figura di San Francesco a 800 anni dalla morte. È questo il cuore dell’iniziativa «Il segreto di Francesco», in programma venerdì 22 maggio alle 21,30 nel cortiletto della Rocca Albani di Urgnano.

L’iniziativa è ideata e organizzata dall’associazione Promo Urgnano – da tempo impegnata nella valorizzazione dei monumenti del territorio e in particolare del castello – col patrocinio nel comune.

Per l’occasione, il maniero sarà trasformato in una cornice di forte impatto scenografico: il cortiletto verrà illuminato da candele e bracieri, mentre l’esterno si tingerà di rosso, creando un’atmosfera raccolta e suggestiva, pensata per accompagnare il pubblico in un percorso di ascolto, riflessione e memoria.

La serata alternerà brani di musica classica, proposti dal quartetto di fiati del gruppo Elegia, a letture e interventi teatrali affidati agli attori del gruppo teatrale Oida di Covo e ai lettori dell’associazione Promo Urgnano. Al centro della narrazione ci saranno alcuni testi legati alla vita di San Francesco, attribuiti a Tommaso da Celano, che visse accanto al santo di Assisi e ne raccolse la testimonianza dopo la morte. Si tratta di scritti dal destino particolare, poi andati distrutti perché non ritenuti rispondenti alle aspettative dei committenti.

La serata alternerà brani di musica classica, proposti dal quartetto di fiati del gruppo Elegia, a letture e interventi teatrali affidati agli attori del gruppo teatrale Oida di Covo e ai lettori dell’associazione Promo Urgnano

«Il segreto di Francesco» vuole essere una serata capace di unire musica e cultura, storia e fede, riportando al centro il messaggio del santo di Assisi. A distanza di otto secoli, la sua scelta di vita continua infatti a parlare al presente, con il fascino di un coraggio radicale e con un invito alla riflessione su valori che, nella frenesia contemporanea, rischiano di essere dimenticati.

Info utili

I posti a disposizione per la serata sono limitati ed è necessaria la prenotazione al numero 333.2254255, nei pomeriggi dalle 16 alle 21, oppure via mail all’indirizzo [email protected].

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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