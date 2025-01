Viaggio sonoro in Europa per il concerto al Teatro Sociale - Il video

La Marcia di Radetzky ha concluso il Concerto di Capodanno al teatro Sociale in Città Alta. Teatro pieno e successo per l’Orchestra Filarmonica Italiana. Con il tema «Le Danze d’Europa», l’orchestra ha accompagnato il pubblico in un meraviglioso viaggio sonoro attraverso le diverse tradizioni musicali europee, esplorando l’essenza della danza popolare, da Vienna all’Italia, passando per il cuore dell’Europa centrale.