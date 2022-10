Vincenzo Schettini: «Insegno la fisica con il linguaggio pratico dei giovani»

Ciuffo ribelle, un sorriso che non si spegne mai, una parlata da comunicatore di talk show, ma soprattutto una padronanza della materia senza eguali. È il fenomeno Vincenzo Schettini da Monopoli, poliedrico prof influencer, fisico, musicista. La rete è la sua seconda cattedra e ad assistere alle sue lezioni c’è una classe di oltre un milione mezzo di ragazzi, tanti sono i follower collezionati sui social, da Facebook a TikTok, Instagram, Spotify e YouTube che da solo sfiora i 300mila iscritti. Agguantata la notorietà, Schettini ha scalato un’altra classifica, quella dei libri più venduti. Il suo «La fisica che ci piace» (Mondadori Electa, pp. 239, euro 17,90) è in vetta alle hit di librerie e Amazon, dove ha messo in fila gente come Cazzullo, Zerocalcare e navigati autori di successo. Ora gira l’Italia per incontrare i suoi fan. Lo abbiamo intervistato alla libreria Rizzoli di Milano.