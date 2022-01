«Volti della memoria»: un docufilm di Nacci dedicato agli artisti

Tre giorni di riprese senza sosta, quaranta ore di filmato, un lungo lavoro di ascolto e di selezione del materiale condensato in 35 minuti di parlato. Sarà presentato oggi alla Permanente di Milano, in anteprima assoluta, «Volti della memoria», l’ultimo lavoro del regista e musicista Alberto Nacci.

Il docufilm della durata di 50 minuti è stato realizzato nell’ambito di «Sinonimi di memoria. Arte per la consapevolezza», un progetto, a cura di Sara Montani in collaborazione con la Commissione artistica della Permanente, che impiega più linguaggi espressivi per elaborare riflessioni sui temi della libertà e della memoria. «L’obiettivo del mio lavoro era la realizzazione di un docufilm sul tema della memoria, e in particolare sulla memoria degli artisti – spiega Nacci -. Per questo ho coinvolto 11 artisti, tutti di una certa età, e tutti della Permanente. In tre giorni di lavoro molto intenso, fino a dieci ore di riprese per volta, li ho sollecitati con nove domande che spaziavano da come si è evoluto il mondo dell’arte, come è cambiato nel tempo il rapporto tra gli artisti stessi, o ancora, qual era e qual è il ruolo della donna nell’arte. Gli artisti, dotati tutti di una grande lucidità, nonostante la loro età avanzata, si sono mossi all’interno di un filo storico che partiva dalla loro giovinezza, un momento importante della loro vita perché hanno convissuto con la guerra e la limitazione della libertà, per arrivare fino ad oggi».