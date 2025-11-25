Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Martedì 25 Novembre 2025
Winterland: il villaggio di Natale arriva in piazza a ChorusLife
L’INIZIATIVA. Pista di pattinaggio, luci e food per tutta la famiglia.
Bergamo
Bergamo si prepara ad accendere la magia del Natale con ChorusLife Winterland, il villaggio invernale nello smart district della città. L’inaugurazione ufficiale è fissata per mercoledì 3 dicembre, alle 18, con l’accensione dell’albero di Natale alto 14 metri.
Il cuore del villaggio è la pista di pattinaggio ChorusLife On Ice, aperta fino al 18 gennaio, lunga 24 metri e larga 14, con oltre 300 metri quadrati di ghiaccio dedicati a famiglie, ragazzi e scuole. Intorno alla pista si sviluppa un paesaggio invernale con luminarie calde, giostra carosello e casette in legno per food & drink, in collaborazione con STREEAT® Food Truck Festival.
Spettacoli e musica per tutti i gusti
Il programma prevede spettacoli di strada, musica e dj set in pista, organizzati con Barley Arts. Gli show dei buskers partiranno nel weekend del 29-30 novembre e continueranno nei fine settimana e nei giorni festivi di dicembre e gennaio. Ci saranno giocolieri, clown, teatro di strada, musica itinerante e zampognari, con laboratori e attività dedicate ai bambini.
Il 12 dicembre spazio a Aspettando Santa Lucia, un pomeriggio di spettacoli e aperitivo in musica con Radio Number One, radio ufficiale del villaggio. Durante le vacanze scolastiche, l’asilo nido Oltre le Stelle organizza il Winter Camp per bambini dai 2 ai 6 anni (prenotazione obbligatoria).
Eventi speciali, flashmob e degustazioni
Domenica 14 dicembre si esibirà in piazza il Minicoro Monterosso, mentre martedì 23 dicembre è previsto un flashmob natalizio con coreografie e musica. Sono previste anche giornate di degustazioni gratuite di prodotti tipici: 13 e 26 dicembre e 6 gennaio.
Sport, solidarietà e grandi spettacoli in Arena
Il 21 dicembre torna la Babbo Running, camminata non competitiva in costume a sostegno della Fondazione Veronesi.
La programmazione dialoga con la ChorusLife Arena, che ospiterà musical e concerti: Anastasia – Il Musical (4-7 dicembre), A Christmas Carol (27 dicembre), concerto dei Nomadi (19 dicembre), Harlem Gospel Choir (21 dicembre), spettacoli comici di Din Don Down (28 dicembre) e Andrea Pucci con Un altro Capodanno il 31 dicembre, seguito dal bis Chi ben comincia il 1° gennaio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA