Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Martedì 25 Novembre 2025

Winterland: il villaggio di Natale arriva in piazza a ChorusLife

L’INIZIATIVA. Pista di pattinaggio, luci e food per tutta la famiglia.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Bergamo

Bergamo si prepara ad accendere la magia del Natale con ChorusLife Winterland, il villaggio invernale nello smart district della città. L’inaugurazione ufficiale è fissata per mercoledì 3 dicembre, alle 18, con l’accensione dell’albero di Natale alto 14 metri.

Il cuore del villaggio è la pista di pattinaggio ChorusLife On Ice, aperta fino al 18 gennaio, lunga 24 metri e larga 14, con oltre 300 metri quadrati di ghiaccio dedicati a famiglie, ragazzi e scuole. Intorno alla pista si sviluppa un paesaggio invernale con luminarie calde, giostra carosello e casette in legno per food & drink, in collaborazione con STREEAT® Food Truck Festival.

Spettacoli e musica per tutti i gusti

Il programma prevede spettacoli di strada, musica e dj set in pista, organizzati con Barley Arts. Gli show dei buskers partiranno nel weekend del 29-30 novembre e continueranno nei fine settimana e nei giorni festivi di dicembre e gennaio. Ci saranno giocolieri, clown, teatro di strada, musica itinerante e zampognari, con laboratori e attività dedicate ai bambini.

Il 12 dicembre spazio a Aspettando Santa Lucia, un pomeriggio di spettacoli e aperitivo in musica con Radio Number One, radio ufficiale del villaggio. Durante le vacanze scolastiche, l’asilo nido Oltre le Stelle organizza il Winter Camp per bambini dai 2 ai 6 anni (prenotazione obbligatoria).

Eventi speciali, flashmob e degustazioni

Domenica 14 dicembre si esibirà in piazza il Minicoro Monterosso, mentre martedì 23 dicembre è previsto un flashmob natalizio con coreografie e musica. Sono previste anche giornate di degustazioni gratuite di prodotti tipici: 13 e 26 dicembre e 6 gennaio.

Sport, solidarietà e grandi spettacoli in Arena

Il 21 dicembre torna la Babbo Running, camminata non competitiva in costume a sostegno della Fondazione Veronesi.

La programmazione dialoga con la ChorusLife Arena, che ospiterà musical e concerti: Anastasia – Il Musical (4-7 dicembre), A Christmas Carol (27 dicembre), concerto dei Nomadi (19 dicembre), Harlem Gospel Choir (21 dicembre), spettacoli comici di Din Don Down (28 dicembre) e Andrea Pucci con Un altro Capodanno il 31 dicembre, seguito dal bis Chi ben comincia il 1° gennaio.

Tutto il programma in dettaglio qui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Tempo libero
Turismo
Vacanze
Arte, cultura, intrattenimento
Feste, Carnevale
Intrattenimento (generico)
ChorusLife
STREEAT® Food Truck Festival
Radio Number One
Fondazione Veronesi
nomadi
Natale 2025