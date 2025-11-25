Winterland: il villaggio di Natale arriva in piazza a ChorusLife

Bergamo si prepara ad accendere la magia del Natale con ChorusLife Winterland, il villaggio invernale nello smart district della città. L’inaugurazione ufficiale è fissata per mercoledì 3 dicembre, alle 18, con l’accensione dell’albero di Natale alto 14 metri.

Il cuore del villaggio è la pista di pattinaggio ChorusLife On Ice, aperta fino al 18 gennaio, lunga 24 metri e larga 14, con oltre 300 metri quadrati di ghiaccio dedicati a famiglie, ragazzi e scuole. Intorno alla pista si sviluppa un paesaggio invernale con luminarie calde, giostra carosello e casette in legno per food & drink, in collaborazione con STREEAT® Food Truck Festival.

Spettacoli e musica per tutti i gusti

Il programma prevede spettacoli di strada, musica e dj set in pista, organizzati con Barley Arts. Gli show dei buskers partiranno nel weekend del 29-30 novembre e continueranno nei fine settimana e nei giorni festivi di dicembre e gennaio. Ci saranno giocolieri, clown, teatro di strada, musica itinerante e zampognari, con laboratori e attività dedicate ai bambini.

Il 12 dicembre spazio a Aspettando Santa Lucia, un pomeriggio di spettacoli e aperitivo in musica con Radio Number One, radio ufficiale del villaggio. Durante le vacanze scolastiche, l’asilo nido Oltre le Stelle organizza il Winter Camp per bambini dai 2 ai 6 anni (prenotazione obbligatoria).

Eventi speciali, flashmob e degustazioni

Domenica 14 dicembre si esibirà in piazza il Minicoro Monterosso, mentre martedì 23 dicembre è previsto un flashmob natalizio con coreografie e musica. Sono previste anche giornate di degustazioni gratuite di prodotti tipici: 13 e 26 dicembre e 6 gennaio.

Sport, solidarietà e grandi spettacoli in Arena

Il 21 dicembre torna la Babbo Running, camminata non competitiva in costume a sostegno della Fondazione Veronesi.