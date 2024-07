«Yuppie o rapper, rimane la voglia di divertire»

«La mia è ora una vita di “stent” dopo l’operazione al cuore per piazzarmene tre. L’infarto mi ha colpito ma non fermato e posso ancora andare in scena, con più calma chiaramente». Ironico come sempre l’attore, comico e cantante Jerry Calà è pronto per lo show di stasera a Treviglio alle 21,30 il piazza Cameroni. «Una vita da libidine», uno spettacolo prodotto dalla «The Best Organization» che segue Jerry Calà da 20 anni, promosso dall’agenzia trevigliese di pratiche automobilistiche Pea, in collaborazione con il Comune, il Distretto del commercio e l’Associazione commercianti trevigliesi. Ad accompagnare Calà ci sarà una band di tre elementi al basso, alla batteria e alle tastiere.