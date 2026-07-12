La «Magut Race» di Selvino fa il pieno: 350 partecipanti, ecco i vincitori

Grande spettacolo sabato sera - 11 luglio - a Selvino per la decima edizione della «Magut Race», la corsa dei muratori organizzata dalla Fly-Up sport in collaborazione con il Gruppo Selvino Sport, con il patrocinio del Comune di Selvino e il supporto di Heidelberg Materials: oltre ai 350 partecipanti, che si sono sfidati sulla salita del Purito portando in spalla un sacco di cemento da 25 chili, a Selvino sono accorse anche circa 4mila persone tra sostenitori e curiosi.

I vincintori

A mettere il timbro sull’edizione 2026 è stato il campione di scialpinismo Luca Tomasoni (Team Energia), autore di una prestazione di altissimo livello chiusa in 2’38”655. Alle sue spalle il campione uscente Davide Zanoletti (Umido), secondo in 2’42”407, e Tommaso Bugada (ASD Pegarun Pegacross), terzo con il tempo di 2’49”729. In gara, come sempre, anche Mario Poletti insieme al figlio Filippo, e Massimo Cacciavillani di Lovato Electric, sostenitore delle manifestazioni Fly Up e «papà» del Trail del Centenario, così come l’assessore regionale Paolo Franco.

Tra le donne il successo è andato a Elena Bernini (Mighty Girls), che ha conquistato la vittoria in 4’21”223. Seconda piazza per Sara Mazzoleni (Team Butti) in 4’29”488, mentre il terzo gradino del podio è stato occupato da Claudia Miraglia (G.S. Mario Corti 1959) in 4’31”043.

Il campione di scialpinismo Luca Tomasoni arrivato primo

Il cane robot

Ha attirato grande attenzione anche il cane robot “Spike AI”, sviluppato dalla società bergamasca Dronemaster e portato a Selvino grazie alla collaborazione tra Heidelberg Materials Italia e Spektra, a Trimble Company.

Elena Bernini, prima tra le donne L’edizione 2026 ha confermato anche il forte valore umano e solidale della manifestazione. Per ogni atleta iscritto, infatti, l’organizzazione ha devoluto due euro all’associazione dedicata a Matilde Lorenzi, la giovane sciatrice scomparsa nel 2024 durante un allenamento.