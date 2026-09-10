Aeroitalia apre la rotta Bergamo-Tripoli: è il primo volo di linea con la Libia

Nuovo collegamento internazionale per l ’aeroporto di Milano Bergamo . Aeroitalia ha annunciato l’apertura della rotta t ra lo scalo di Orio al Serio e Tripoli , capitale della Libia, con due frequenze settimanali . Si tratta del primo collegamento di linea tra l’aeroporto di Milano Bergamo e la Libia. I voli saranno effettuati con aeromobili Boeing 737-400 da 168 posti.

Voli il mercoledì e la domenica

Da Bergamo le partenze sono previste due volte alla settimana. Il mercoledì il volo decollerà da Milano Bergamo alle 16 con arrivo a Tripoli alle 18.30. La domenica la partenza è invece fissata alle 8.30, con atterraggio nella capitale libica alle 10.50. Per il viaggio in direzione opposta, da Tripoli a Milano Bergamo, i voli saranno effettuati il lunedì, con partenza alle 11 e arrivo alle 13.40, e il giovedì, con decollo alle 16.40 e arrivo a Orio al Serio alle 18.20.