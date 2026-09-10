Aeroitalia apre la rotta Bergamo-Tripoli: è il primo volo di linea con la Libia
DA ORIO AL SERIO. È il primo collegamento di linea tra l’aeroporto di Milano Bergamo e la Libia. I biglietti sono già in vendita: due voli a settimanaLettura meno di un minuto.
Nuovo collegamento internazionale per l’aeroporto di Milano Bergamo. Aeroitalia ha annunciato l’apertura della rotta tra lo scalo di Orio al Serio e Tripoli, capitale della Libia, con due frequenze settimanali. Si tratta del primo collegamento di linea tra l’aeroporto di Milano Bergamo e la Libia. I voli saranno effettuati con aeromobili Boeing 737-400 da 168 posti.
Voli il mercoledì e la domenica
Da Bergamo le partenze sono previste due volte alla settimana. Il mercoledì il volo decollerà da Milano Bergamo alle 16 con arrivo a Tripoli alle 18.30. La domenica la partenza è invece fissata alle 8.30, con atterraggio nella capitale libica alle 10.50. Per il viaggio in direzione opposta, da Tripoli a Milano Bergamo, i voli saranno effettuati il lunedì, con partenza alle 11 e arrivo alle 13.40, e il giovedì, con decollo alle 16.40 e arrivo a Orio al Serio alle 18.20.
Biglietti già in vendita
Con la nuova rotta Aeroitalia amplia così l’offerta internazionale disponibile dallo scalo bergamasco, aggiungendo per la prima volta una destinazione di linea in Libia. I biglietti sono già in vendita sul sito ufficiale di Aeroitalia.
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