Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Hinterland Giovedì 10 Settembre 2026

Aeroitalia apre la rotta Bergamo-Tripoli: è il primo volo di linea con la Libia

DA ORIO AL SERIO. È il primo collegamento di linea tra l’aeroporto di Milano Bergamo e la Libia. I biglietti sono già in vendita: due voli a settimana

Lettura meno di un minuto.
Aeroitalia apre la rotta Bergamo-Tripoli: è il primo volo di linea con la Libia

Nuovo collegamento internazionale per l’aeroporto di Milano Bergamo. Aeroitalia ha annunciato l’apertura della rotta tra lo scalo di Orio al Serio e Tripoli, capitale della Libia, con due frequenze settimanali. Si tratta del primo collegamento di linea tra l’aeroporto di Milano Bergamo e la Libia. I voli saranno effettuati con aeromobili Boeing 737-400 da 168 posti.

Voli il mercoledì e la domenica

Da Bergamo le partenze sono previste due volte alla settimana. Il mercoledì il volo decollerà da Milano Bergamo alle 16 con arrivo a Tripoli alle 18.30. La domenica la partenza è invece fissata alle 8.30, con atterraggio nella capitale libica alle 10.50. Per il viaggio in direzione opposta, da Tripoli a Milano Bergamo, i voli saranno effettuati il lunedì, con partenza alle 11 e arrivo alle 13.40, e il giovedì, con decollo alle 16.40 e arrivo a Orio al Serio alle 18.20.

Biglietti già in vendita

Con la nuova rotta Aeroitalia amplia così l’offerta internazionale disponibile dallo scalo bergamasco, aggiungendo per la prima volta una destinazione di linea in Libia. I biglietti sono già in vendita sul sito ufficiale di Aeroitalia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Orio al Serio
Bergamo
Milano
Turismo, Tempo libero
Economia, affari e finanza
Aeroitalia