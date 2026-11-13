Aperto il bando per l’incubatore di Bergamo Sviluppo

Nel panorama economico orobico 2026, l’imprenditorialità si conferma leva determinante per affrontare le sfide della doppia transizione, ecologica e digitale. A certificarlo sono i dati del terzo trimestre diffusi dall’Osservatorio camerale: a fronte di un tessuto provinciale di oltre 90 mila imprese, la dinamica evidenzia un saldo positivo di 300 unità. Un dato qualitativamente significativo: la crescita è trainata dalle società di capitali, con un’accelerazione marcata nel terziario avanzato, a partire dalle attività professionali, scientifiche e tecniche e dalle telecomunicazioni.

Un laboratorio del Polo Innovazione Tecnologica a Dalmine

(Foto di Sergio Agazzi) Se i comparti tradizionali risentono delle trasformazioni di mercato, emerge con evidenza la spinta verso modelli d’impresa più strutturati, ad alto coefficiente tecnologico e a maggior valore aggiunto. In questo scenario, dove l’IA e la sostenibilità Esg ridefiniscono i modelli di business, l’Incubatore d’impresa di Bergamo Sviluppo, Azienda speciale della Camera di commercio, si conferma un progetto strategico. «I dati evidenziano una spinta verso iniziative a più elevata qualificazione – sottolinea la presidente di Bergamo Sviluppo, Miriam Gualini –. Ma trasformare un’intuizione in un’azienda solida richiede metodo, visione e un ambiente protetto in cui acquisire consapevolezza gestionale e ridurre i rischi dell’avvio». «La collocazione all’interno del Point di Dalmine, Polo per l’Innovazione Tecnologica, costituisce un vero moltiplicatore di valore – spiega il direttore dell’Azienda speciale Cristiano Arrigoni –: la vicinanza con centri di ricerca, laboratori e imprese consolidate favorisce sinergie e percorsi concreti di open innovation».

Terziario e manifatturiero hi-tech

Due le sezioni a disposizione di chi fa domanda per partecipare: terziario e manifatturiero hi-tech, con spazi e laboratori attrezzabili per prototipazione e prime produzioni. «Una formula che nel 2026 accoglie 22 realtà, equamente ripartite tra servizi e manifattura- dichiara Lucio Moioli, componente del cda di Bergamo Sviluppo – realtà che potrebbero rappresentare uno spaccato del futuro produttivo orobico: dalle soluzioni di IA per l’automazione dei processi aziendali all’imaging medico e salute digitale, dal clean-tech per la depurazione delle acque e il recupero di inquinanti all’alimentazione sostenibile con farine proteiche fino alla domotica per il risparmio energetico».

«Il percorso punta su un programma formativo flessibile, ricalibrato di anno in anno in base ai fabbisogni e al grado di maturità delle startup insediate, affiancato da consulenze specialistiche su tematiche quali marketing e comunicazione, aspetti legali e pianificazione d’impresa». Oltre agli spazi e alle infrastrutture il vero valore risiede nell’accompagnamento. «Il percorso – rimarca Paolo Carminati, responsabile del progetto per Bergamo Sviluppo –, punta su un programma formativo flessibile, ricalibrato di anno in anno in base ai fabbisogni e al grado di maturità delle startup insediate, affiancato da consulenze specialistiche su tematiche quali marketing e comunicazione, aspetti legali e pianificazione d’impresa».

«L’accompagnamento – prosegue Paolo Doneda del cda dell’Azienda speciale – è completato da figure di mentor esperte in trasferimento tecnologico, modelli di business e finanza». Nel corso dell’anno le startup hanno anche partecipato a fiere importanti come AI Week a Milano, We Make Future a Bologna ed Ecomondo a Rimini.

Esempi d’eccellenza