Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città Venerdì 16 Ottobre 2026

Arriva Italia, sciopero dei bus riuscito: per i sindacati adesione vicina al 90%

TRASPORTI. Alta partecipazione alla mobilitazione di venerdì 16 ottobre. I sindacati chiedono all’azienda di riaprire il confronto su stipendi, orari di lavoro e sicurezza: «Senza risposte, la mobilitazione continuerà».

Lettura meno di un minuto.
Arriva Italia, sciopero dei bus riuscito: per i sindacati adesione vicina al 90%

Adesione vicina al 90% per lo sciopero di 24 ore dei lavoratori di Arriva Italia, proclamato per venerdì 16 ottobre. A comunicarlo sono le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal di Bergamo, che parlano di una mobilitazione ampiamente condivisa dai dipendenti dell’azienda di trasporto pubblico. «Evidentemente i problemi denunciati sono stati particolarmente sentiti», commentano Paolo Turani, Pasquale Salvatore, Adriano Villa e Antonio Chimirri, rappresentanti delle quattro sigle sindacali.

Leggi anche

Al centro della protesta ci sono diverse questioni rimaste irrisolte nel confronto con l’azienda: orari di lavoro, stipendi ritenuti inadeguati, contrattazione di secondo livello, premi di risultato e sicurezza. Temi sui quali i sindacati chiedono risposte concrete e la ripresa della trattativa.

«Adesso speriamo che a breve l’azienda ci dia un riscontro utile a interrompere la mobilitazione, che faremo invece continuare se costretti a farlo – spiegano i rappresentanti sindacali –. Le problematiche continuano a essere tante: orario di lavoro e stipendi inadeguati, secondo livello e premi di risultato dimenticati, sicurezza».

L’alta partecipazione allo sciopero viene letta dalle organizzazioni sindacali come un segnale chiaro del malcontento dei lavoratori e della necessità di trovare soluzioni condivise.

«Nella trattativa con Arriva ci sono tanti spazi nei quali cercare intese. Attendiamo che la direzione aziendale si faccia sentire, la risposta dei lavoratori è stata senza dubbio chiara».

L’obiettivo resta dunque quello di riaprire il dialogo con Arriva Italia, ma i sindacati avvertono che, in assenza di riscontri da parte dell’azienda, la mobilitazione potrebbe proseguire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Rapporto Lavoro
Sindacati
Lavoro
Trasporti
Economia, affari e finanza
Paolo Turani
Adriano Villa
Pasquale Salvatore
Antonio Chimirri
Arriva
Arriva Italia