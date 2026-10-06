Bergamo Sviluppo orienta i giovani

«Avvicinare gli studenti al mondo del lavoro e delle professioni emergenti, nonché alla cultura d’impresa, per agevolarne l’inserimento nel mercato del lavoro una volta terminato il percorso scolastico. Sono questi gli obiettivi del progetto «Formazione Lavoro»- afferma il presidente della Camera di commercio di Bergamo Giovanni Zambonelli - iniziativa che l’ente camerale, attraverso Bergamo Sviluppo, realizza con proposte e contenuti che vengono condivisi con l’intero sistema territoriale. Guidare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro pensiamo costituisca un valore aggiunto fondamentale che la nostra Camera di commercio può apportare all’intero sistema economico bergamasco perché mantenga gli alti livelli di competitività».

«In un mercato del lavoro che continua ad essere poco accessibile per i giovani senza esperienza e che richiede competenze sempre nuove - sostiene Miriam Gualini, presidente di Bergamo Sviluppo - far avvicinare gli studenti alla cultura d’impresa risulta fondamentale. L’imprenditorialità richiede creatività, innovazione, assunzione di rischi, programmazione e intuito: è quindi una competenza da sviluppare, a prescindere dalle strade professionali che gli studenti intraprenderanno dopo gli studi».

Proposte 13 iniziative, tutte gratuite per le scuole, in presenza o in modalità webinar

«Grazie al progetto - continua Cristiano Arrigoni, direttore dell’azienda speciale - abbiamo instaurato un contatto diretto con docenti e studenti delle scuole del territorio realizzando, nel tempo, interventi orientativi sempre più coinvolgenti e attuali. Per questo anno scolastico proponiamo 13 iniziative, tutte gratuite per le scuole, in presenza o in modalità webinar. La novità di quest’anno è l’iniziativa “Intelligenza artificiale e mercato del lavoro: professioni e competenze richieste dall’economia digitale”, una proposta informativa per comprendere come l’IA sta trasformando il mercato del lavoro, modificando professioni e processi produttivi e generando nuove opportunità».