Bergamo Sviluppo orienta i giovani
LE INIZIATIVE PER LE SCUOLE. Tante le proposte della Camera di commercio per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro e alla giusta professione. Tra le novità un incontro dedicato all’impatto dell’intelligenza artificiale sulle competenze richieste dall’economia digitale.Lettura 1 min.
«Avvicinare gli studenti al mondo del lavoro e delle professioni emergenti, nonché alla cultura d’impresa, per agevolarne l’inserimento nel mercato del lavoro una volta terminato il percorso scolastico. Sono questi gli obiettivi del progetto «Formazione Lavoro»- afferma il presidente della Camera di commercio di Bergamo Giovanni Zambonelli - iniziativa che l’ente camerale, attraverso Bergamo Sviluppo, realizza con proposte e contenuti che vengono condivisi con l’intero sistema territoriale. Guidare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro pensiamo costituisca un valore aggiunto fondamentale che la nostra Camera di commercio può apportare all’intero sistema economico bergamasco perché mantenga gli alti livelli di competitività».
«In un mercato del lavoro che continua ad essere poco accessibile per i giovani senza esperienza e che richiede competenze sempre nuove - sostiene Miriam Gualini, presidente di Bergamo Sviluppo - far avvicinare gli studenti alla cultura d’impresa risulta fondamentale. L’imprenditorialità richiede creatività, innovazione, assunzione di rischi, programmazione e intuito: è quindi una competenza da sviluppare, a prescindere dalle strade professionali che gli studenti intraprenderanno dopo gli studi».
«Da qui la scelta di proporre - prosegue Lucio Moioli, componente del cda di Bergamo Sviluppo - diverse iniziative sul tema autoimprenditorialità, dagli incontri “Fare impresa si impara a scuola”, in cui gli studenti apprendono competenze tipicamente imprenditoriali utili nei vari contesti lavorativi, agli incontri “Alle prese con l’impresa”, dove i ragazzi devono misurarsi con le responsabilità e i rischi della scelta imprenditoriale, o ancora gli incontri “Startup innovative: un’opportunità per idee smart” e gli “Open-day Incubatore d’impresa”, che propongono di far scoprire agli studenti i progetti imprenditoriali presenti nell’Incubatore localizzato a Dalmine».
Proposte 13 iniziative, tutte gratuite per le scuole, in presenza o in modalità webinar
«Grazie al progetto - continua Cristiano Arrigoni, direttore dell’azienda speciale - abbiamo instaurato un contatto diretto con docenti e studenti delle scuole del territorio realizzando, nel tempo, interventi orientativi sempre più coinvolgenti e attuali. Per questo anno scolastico proponiamo 13 iniziative, tutte gratuite per le scuole, in presenza o in modalità webinar. La novità di quest’anno è l’iniziativa “Intelligenza artificiale e mercato del lavoro: professioni e competenze richieste dall’economia digitale”, una proposta informativa per comprendere come l’IA sta trasformando il mercato del lavoro, modificando professioni e processi produttivi e generando nuove opportunità».
«La nostra offerta di orientamento - conclude Francesca Zanetti, referente iniziative orientamento per Bergamo Sviluppo - si completa anche quest’anno con una nuova edizione della guida “#Failasceltagiusta 2026: quale scuola per quale lavoro in provincia di Bergamo”, realizzata con PTSCLAS e finalizzata a orientare i giovani che intendono proseguire i loro studi o valutare le opportunità lavorative della nostra provincia. La guida, scaricabile gratuitamente dal sito di Bergamo Sviluppo, prevede una sezione introduttiva sul mercato del lavoro bergamasco, schede sui diversi settori economici e sui principali indirizzi di studio disponibili per aiutare i ragazzi ad acquisire informazioni utili al proprio futuro lavorativo».
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