Bonus mamme lavoratrici: più ricco, ma addio sgravi
DA SAPERE. Sale da 60 a 100 euro, sparisce però l’esonero contributivo per chi ha tre o più figli. Le famiglie numerose: «Scelta strabica». I sindacati: «Basta pezze: aiuti stabili».Lettura 3 min.
Da un lato, l’aumento. Dall’altro, il taglio. Se la coperta delle risorse è sempre quella, inevitabilmente qualcuno resta scoperto. Ed è così anche per il bonus madri lavoratrici, almeno secondo il testo di partenza della legge di bilancio, in attesa delle possibili modifiche che matureranno in parlamento prima del voto definitivo: il prossimo anno il contributo salirà a 100 euro, contro i 60 attuali, ma verrà meno l’esonero contributivo per le lavoratrici madri a tempo indeterminato con tre o più figli di cui almeno uno minorenne (che percepiranno invece il bonus come tutte le altre).
Cosa cambia
Cosa cambierà, in soldoni? Secondo l’elaborazione presentata dall’Istat durante le prime audizioni sulla manovra, le lavoratrici (dipendenti o autonome con con almeno 2 figli, escluse le lavoratrici domestiche) che già ricevevano il bonus nel 2026 avranno un aumento fino a 480 euro all’anno; quelle che beneficiavano dell’esonero contributivo, invece, perderanno di fatto 400 euro annui, ossia la differenza tra quello che era l’impatto tra lo sgravio precedente e l’entità monetaria del sussidio così riformulato.
Nota a margine: per accedere al bonus occorre avere un reddito da lavoro fino ai 40mila euro, mentre l’esonero contributivo in «scadenza» non aveva tetti, e dunque c’è un pezzo di platea che dovrà rinunciare del tutto ai vantaggi, con una perdita stimata in 2.400 euro annui.
Secondo l’elaborazione presentata dall’Istat durante le prime audizioni sulla manovra, le lavoratrici (dipendenti o autonome con con almeno 2 figli, escluse le lavoratrici domestiche) che già ricevevano il bonus nel 2026 avranno un aumento fino a 480 euro all’anno; quelle che beneficiavano dell’esonero contributivo, invece, perderanno di fatto 400 euro annui, ossia la differenza tra quello che era l’impatto tra lo sgravio precedente e l’entità monetaria del sussidio così riformulato
Difficile tratteggiare il perimetro della misura su scala provinciale. Indicativamente, comunque, il totale delle lavoratrici madri che beneficiano già del bonus nel 2026 (non solo della decontribuzione) è attorno alle 20mila. Per il bonus occorrerà fare domanda (le modalità saranno rese note), mentre lo sgravio contributivo era automatico. Ma è una politica efficace, quella dei continui bonus? «L’Italia, così come l’Europa, ha un grossissimo problema demografico, al quale sembra che nessuno voglia dare la dovuta importanza – premette la bergamasca Regina Maroncelli Florio, vicepresidente della European Large Families Confederation, la confederazione europea delle famiglie numerose –, eppure gli effetti si stanno riverberando sul mercato del lavoro e sulla scuola. La famiglia è un valore, ma è anche ciò che tiene in piedi la nostra società: non avere programmi strutturati è un autogol. Da anni ci stiamo battendo perché ci sia più consapevolezza: aiutare le famiglie, e chi vorrebbe costruirne una, non è un gesto di bontà, ma è, usando una battuta, l’autoconservazione della specie. La legge di bilancio propone alcune misure apprezzabili, ma la fine dell’esonero contributivo sarebbe una scelta strabica».
I sindacati
Se si vogliono sostenere le famiglie numerose, la misura non deve essere vincolata a limiti reddituali
Anche la lettura dei sindacati è in chiaroscuro. «Tra le tante cose che riteniamo sbagliate di questa legge di bilancio – osserva Annalisa Colombo, della segreteria provinciale della Cgil –, c’è anche questo aspetto che penalizza le donne, perché la fine della decontribuzione automatica, sostituita dall’ennesimo bonus, ridurrà di molto i benefici per queste lavoratrici. Il tetto dei 40mila euro di reddito, invece, non è completamente negativo: viviamo una fase di estreme disuguaglianze, è giusto che ci sia una soglia che orienti le poche risorse che ci sono. È invece una profonda ingiustizia il fatto che vengano ancora escluse le lavoratrici domestiche, un pilastro della nostra società». Per Candida Sonzogni, della segreteria provinciale della Cisl, «è un bene che il bonus possa diventare strutturale e permanente, ma ci sono riflessioni da fare: la prima riguarda la platea: se si vogliono sostenere le famiglie numerose, la misura non deve essere vincolata a limiti reddituali. In secondo luogo, non dimentichiamo che c’è una platea di mamme che sarà penalizzata dalla nuova misura, cioè coloro che passeranno dalla decontribuzione piena al nuovo bonus. Sostenere economicamente la maternità, la genitorialità e la cura dei figli è fondamentale in un contesto come il nostro: il sostegno economico non è sufficiente da solo a determinare le scelte di vita, ma un quadro di aiuti stabile e significativo è importante per orientare le scelte». «La coperta si sposta da un lato all’altro – rileva Gianfranco Salvi, delegato alle Relazioni industriali e Welfare della Uil Bergamo –. L’aumento da 60 a 100 euro è sicuramente positivo, ma il neo è lo stop alla decontribuzione: noi pensiamo sia necessaria una riforma strutturale di sostegno alle famiglie, non con le pezze dei bonus, ma con una cornice stabile per la conciliazione vita-lavoro e un potenziamento dei servizi per l’infanzia».
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