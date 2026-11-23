Da un lato, l’aumento. Dall’altro, il taglio. Se la coperta delle risorse è sempre quella, inevitabilmente qualcuno resta scoperto. Ed è così anche per il bonus madri lavoratrici, almeno secondo il testo di partenza della legge di bilancio, in attesa delle possibili modifiche che matureranno in parlamento prima del voto definitivo: il prossimo anno il contributo salirà a 100 euro, contro i 60 attuali, ma verrà meno l’esonero contributivo per le lavoratrici madri a tempo indeterminato con tre o più figli di cui almeno uno minorenne (che percepiranno invece il bonus come tutte le altre).

Cosa cambia

Cosa cambierà, in soldoni? Secondo l’elaborazione presentata dall’Istat durante le prime audizioni sulla manovra, le lavoratrici (dipendenti o autonome con con almeno 2 figli, escluse le lavoratrici domestiche) che già ricevevano il bonus nel 2026 avranno un aumento fino a 480 euro all’anno; quelle che beneficiavano dell’esonero contributivo, invece, perderanno di fatto 400 euro annui, ossia la differenza tra quello che era l’impatto tra lo sgravio precedente e l’entità monetaria del sussidio così riformulato.

Nota a margine: per accedere al bonus occorre avere un reddito da lavoro fino ai 40mila euro, mentre l’esonero contributivo in «scadenza» non aveva tetti, e dunque c’è un pezzo di platea che dovrà rinunciare del tutto ai vantaggi, con una perdita stimata in 2.400 euro annui.

Secondo l’elaborazione presentata dall’Istat durante le prime audizioni sulla manovra, le lavoratrici (dipendenti o autonome con con almeno 2 figli, escluse le lavoratrici domestiche) che già ricevevano il bonus nel 2026 avranno un aumento fino a 480 euro all’anno; quelle che beneficiavano dell’esonero contributivo, invece, perderanno di fatto 400 euro annui, ossia la differenza tra quello che era l’impatto tra lo sgravio precedente e l’entità monetaria del sussidio così riformulato Difficile tratteggiare il perimetro della misura su scala provinciale. Indicativamente, comunque, il totale delle lavoratrici madri che beneficiano già del bonus nel 2026 (non solo della decontribuzione) è attorno alle 20mila. Per il bonus occorrerà fare domanda (le modalità saranno rese note), mentre lo sgravio contributivo era automatico. Ma è una politica efficace, quella dei continui bonus? «L’Italia, così come l’Europa, ha un grossissimo problema demografico, al quale sembra che nessuno voglia dare la dovuta importanza – premette la bergamasca Regina Maroncelli Florio, vicepresidente della European Large Families Confederation, la confederazione europea delle famiglie numerose –, eppure gli effetti si stanno riverberando sul mercato del lavoro e sulla scuola. La famiglia è un valore, ma è anche ciò che tiene in piedi la nostra società: non avere programmi strutturati è un autogol. Da anni ci stiamo battendo perché ci sia più consapevolezza: aiutare le famiglie, e chi vorrebbe costruirne una, non è un gesto di bontà, ma è, usando una battuta, l’autoconservazione della specie. La legge di bilancio propone alcune misure apprezzabili, ma la fine dell’esonero contributivo sarebbe una scelta strabica».

I sindacati