Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città Mercoledì 26 Agosto 2026

Caldo e siccità decimano mais, soia e riso
L’Ue: «Monitoriamo gli impatti per il futuro»

AGRICOLTURA. Coldiretti stima oltre 3 miliardi di euro di danni all’agricoltura italiana. In Lombardia e Piemonte mais, soia e riso restano compromessi dalla siccità.

Lettura 1 min.
Caldo e siccità decimano mais, soia e risoL’Ue: «Monitoriamo gli impatti per il futuro»
Mais colpito dalla siccità in Ungheria
( foto del joint research centre)

Ci sono anche le regioni agricole dell’Italia settentrionale e centrale tra quelle indicate dall’Unione europea per aver pagato il maggiore impatto causato dal caldo persistente e la mancanza di precipitazioni negli ultimi due mesi. A confermarlo è l’ultimo bollettino «Mars» del Centro comune di ricerca (Jrc) della Commissione europea, che si occupa del monitoraggio delle condizioni agricole. Oltre all’Italia, le aree più colpite sono state Francia, Germania meridionale, Austria, Cechia, Slovacchia, Ungheria e Romania occidentale. Le alte temperature combinate con la mancanza di pioggia hanno influenzato le colture e l’approvvigionamento di foraggi, e la limitata acqua di irrigazione ha ulteriormente intensificato lo stress in diverse regioni.

Un allarme confermato da Coldiretti che arriva a stimare in oltre 3 miliardi i danni per l’agricoltura italiana, con perdite di produzione tra il 30% e il 50%. In particolare, spiega l’associazione, in Lombardia e Piemonte le piogge abbondanti degli ultimi giorni non sono riuscite a salvare i raccolti di mais, soia e riso già compromessi dallo stress idrico. Il secondo sfalcio del fieno, inoltre, è andato distrutto, costringendo gli allevatori a trasportare il foraggio dalle valli verso i pascoli montani.

Christophe Hansen, commissario europeo per l’Agricoltura e l’alimentazione, ha dichiarato: «Questa estate è stata particolarmente difficile per gli agricoltori di tutta l’Ue. Stiamo monitorando da vicino e attivamente gli sviluppi, acquisendo informazioni sull’impatto direttamente dal terreno». Rispetto alle possibili iniziative da mettere in campo Hansen ha sottolineato come il fenomeno sia tutt’altro che straordinario: «Dobbiamo sostenere gli agricoltori oggi, rendendo nel contempo l’agricoltura europea più resiliente per il futuro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Meteo
Agricoltura
Economia, affari e finanza
Inondazione
Disastri meteorologici
Disastri, Incidenti
Christophe Hansen
Commissione europea