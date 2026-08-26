Carburanti alle stelle, Federconsumatori: «Sovrapprezzi fino a 26 centesimi»

I prezzi dei carburanti sono ormai alle stelle, superano i 2,02 euro per la benzina e 2,14 per il gasolio. È evidente e palese che qualcosa non va. Secondo le stime dell’O.N.F. - Osservatorio Nazionale Federconsumatori (che tengono conto dell’andamento della materia prima e del cambio Euro/Dollaro, nonché della variazione delle accise) - i prezzi attualmente praticati sono superiori, rispetto al dovuto, di +26 centesimi al litro per la benzina e +19 centesimi al litro per il gasolio, nonostante il taglio delle accise su quest’ultimo.