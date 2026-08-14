Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città Venerdì 14 Agosto 2026

Come Hormuz ha stravolto in poco tempo il trasporto merci

L’ANALISI. Ante guerra ci transitavano 60 navi: ora 10. I costi dei noli sono aumentati anche fino a 20 volte. «Italia penalizzata: l’export in Medio Oriente cresceva».

Lettura 1 min.
Brian Arnoldi
Brian Arnoldi Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Come Hormuz ha stravolto in poco tempo il trasporto merci
Il costo dei noli è aumentato esponenzialmente: da 10 fino a 20 volte

Le tensioni nello Stretto di Hormuz non fanno dormire sonni tranquilli alle imprese della logistica, sia per i transiti, sia per il traffico dei container che ne escono stravolti. E le conseguenze si fanno sentire su ricavi e margini. A delineare il (poco felice) quadro è il report «Le compagnie di navigazione: un’analisi economico-finanziaria», a cura del centro studi Fedespedi, la Federazione nazionale delle imprese di spedizioni internazionali. Sotto la lente ci sono i i bilanci 2025 e del primo trimestre 2026 delle 10 maggiori compagnie di navigazione merci.

Calo dei fatturati

Un dato su tutti: se prima del conflitto tra Stati Uniti e Israele da una parte e Iran dall’altra, lo Stretto di Hormuz era attraversato da una media di 60 navi al giorno, nel primo trimestre dell’anno si è registrato un crollo a 10 navi al giorno (meno 83%). Più in generale, «i volumi continuano a crescere - come afferma il presidente di Fedespedi, Alessandro Pitto - ma l’eccesso di capacità disponibile e il calo dei noli stanno riducendo i margini di profitto delle compagnie, riportandoli su livelli più fisiologici». Tanto che, già l’anno scorso, le 10 «big» della logistica hanno registrato un calo dei fatturati compreso tra il meno 2% della francese Cma-Cgm e il meno 26,6% della taiwanese Yang Ming. A incidere è soprattutto l’aumento dei costi dei noli, che, spiega Pitto, «è salito di 10 volte rispetto alla situazione pre-guerra (considerando anche altri conflitti come quello in Ucraina, ndr). Nei momenti peggiori, gli incrementi sono arrivati fino a 20 volte». È anche cambiata la geografia delle rotte marittime: le esportazioni europee verso i principali mercati sono leggermente diminuite, «anche a causa della stagnazione della nostra produzione industriale», mentre le tratte da e per la penisola araba si sono nettamente contratte.

«Fino al 2025 il Medio Oriente è stato uno dei mercati in cui il nostro export cresceva più rapidamente». Anche le stime sul traffico mondiale di container dovranno essere riviste al ribasso: «L’aumento del 4,4% ipotizzato dal Fmi è difficilmente raggiungibile, date le condizioni attuali. Ci aspettiamo una diminuzione dei flussi nel secondo e quarto trimestre».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Informazione d'impresa
Macroeconomia
Economia, affari e finanza
Alessandro Pitto
Fmi
Yang Ming
Cma-Cgm
Fedespedi