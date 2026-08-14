Come Hormuz ha stravolto in poco tempo il trasporto merci

Le tensioni nello Stretto di Hormuz non fanno dormire sonni tranquilli alle imprese della logistica, sia per i transiti, sia per il traffico dei container che ne escono stravolti. E le conseguenze si fanno sentire su ricavi e margini. A delineare il (poco felice) quadro è il report «Le compagnie di navigazione: un’analisi economico-finanziaria», a cura del centro studi Fedespedi, la Federazione nazionale delle imprese di spedizioni internazionali. Sotto la lente ci sono i i bilanci 2025 e del primo trimestre 2026 delle 10 maggiori compagnie di navigazione merci.

Calo dei fatturati

Un dato su tutti: se prima del conflitto tra Stati Uniti e Israele da una parte e Iran dall’altra, lo Stretto di Hormuz era attraversato da una media di 60 navi al giorno, nel primo trimestre dell’anno si è registrato un crollo a 10 navi al giorno (meno 83%). Più in generale, «i volumi continuano a crescere - come afferma il presidente di Fedespedi, Alessandro Pitto - ma l’eccesso di capacità disponibile e il calo dei noli stanno riducendo i margini di profitto delle compagnie, riportandoli su livelli più fisiologici». Tanto che, già l’anno scorso, le 10 «big» della logistica hanno registrato un calo dei fatturati compreso tra il meno 2% della francese Cma-Cgm e il meno 26,6% della taiwanese Yang Ming. A incidere è soprattutto l’aumento dei costi dei noli, che, spiega Pitto, «è salito di 10 volte rispetto alla situazione pre-guerra (considerando anche altri conflitti come quello in Ucraina, ndr). Nei momenti peggiori, gli incrementi sono arrivati fino a 20 volte». È anche cambiata la geografia delle rotte marittime: le esportazioni europee verso i principali mercati sono leggermente diminuite, «anche a causa della stagnazione della nostra produzione industriale», mentre le tratte da e per la penisola araba si sono nettamente contratte.