Confindustria Bergamo: investire e attrarre competenze per far crescere il territorio

Il blu confindustriale - che fa da sfondo all’assemblea di Confindustria Bergamo a ChorusLife - «si tinge» per un momento di grigio quando sul palco fa il suo ingresso il robot umanoide (laccato per l’appunto di grigio) che stringe la mano al presidente Matteo Zanetti e saluta il pubblico.Qualche battuta e poi Zanetti illustra la sua relazione, che tocca i grandi temi del momento - giovani, immigrazione & occupazione, produttività, concorrenza cinese, risiko bancario, Zis - ricordando che nel 2027 Confindustria Bergamo compie 120 anni.

Il robot umanoide saluta Matteo Zanetti sul palco

(Foto di Sergio Agazzi)

Assemblea Confindustria Bergamo 2026. Da sin: Simone Maffeis, Lodovico Bussolati, Massimiliano Cacciavillani, Valentina Pedretti, Matteo Zanetti, Silvana Pezzoli; Matteo Assolari, Bernardo Sestini, Oscar Panseri, Paolo Piantoni. La giornalista Silvia Berzoni

(Foto di Sergio Agazzi) Al centro del suo discorso le infrastrutture, il lavoro e l’innovazione: queste le priorità indicate con l’obiettivo di mantenere forte l’industria bergamasca e prepararla alle trasformazioni produttive e tecnologiche. «Una posizione conquistata in decenni di lavoro non è garantita per sempre», ha sottolineato Zanetti, richiamando la responsabilità degli imprenditori verso il territorio.Il punto di partenza è una manifattura che occupa circa 140mila persone ed esporta beni per oltre 20 miliardi di euro. «Siamo profondamente inseriti nelle catene internazionali del valore, esportiamo beni per oltre 20 miliardi di euro e abbiamo costruito un sistema produttivo articolato, capace di fornire tecnologie e componenti a filiere molto diverse tra loro - ha detto Zanetti -. All’interno di questo contesto, Confindustria Bergamo rappresenta 1.455 imprese, che generano un impatto economico di quasi 9 miliardi di euro e impiegano quasi 98 mila addetti, circa un quarto dei lavoratori dipendenti privati della provincia. Numeri che ci collocano tra le realtà più importanti del mondo confindustriale: siamo la prima Associazione territoriale tra quelle con sede in province non capoluogo di regione».

Infrastrutture e ritardi

Sul fronte dei collegamenti, il presidente ha chiesto una strategia integrata che affronti il rapporto con Milano e l’aeroporto, la mobilità nelle valli e la logistica industriale. Secondo i dati citati nell’intervento, la congestione stradale comporta un costo stimato di 1,6 milioni di euro al giorno. «La nostra provincia è ostaggio di ritardi e inefficienze che condizionano pesantemente la vita quotidiana di cittadini e imprese», ha affermato Zanetti. «Quando criticità diverse si manifestano contemporaneamente sui collegamenti verso Milano e sull’Adda, nelle valli, sulla rete ferroviaria e nella logistica delle merci, siamo di fronte a un problema di sistema» ha detto.

Tra le priorità figurano una connessione ferroviaria efficace con Milano e un centro intermodale per collegare Bergamo ai corridoi ferroviari europei. Zanetti ha inoltre sollecitato una riforma degli appalti che attribuisca maggiore peso all’affidabilità degli operatori e al rispetto dei tempi. «Bergamo è oggi la quinta provincia per livello di congestione stradale. Ogni giorno i lavoratori impiegano negli spostamenti il 40% di tempo in più rispetto a condizioni di normale percorrenza, con un costo economico stimato in 1,6 milioni di euro al giorno - ha sottolineato Zanetti -. La programmazione deve partire dalla domanda reale di mobilità e da come questa evolverà nei prossimi anni».

La rete ferroviaria e quella provinciale

«Una connessione ferroviaria efficace con Milano è richiesta da anni dall’intera comunità e porterebbe benefici significativi sia alla qualità della vita delle persone sia alla competitività delle imprese - ha detto Zanetti nel suo discorso -. La seconda riguarda i collegamenti interni alla provincia. Negli ultimi anni, le difficoltà legate alla viabilità hanno spinto una parte delle imprese delle valli a trasferire le proprie attività verso la pianura. Le conseguenze sono almeno due: aumenta il traffico generato dagli spostamenti quotidiani dei lavoratori che continuano a risiedere nelle aree vallive e, contestualmente, si allontanano dalle valli opportunità occupazionali, con il rischio di impoverirne il tessuto economico e ridurne l’attrattività».

Persone, salari e attrattività

«La crescita delle retribuzioni, ha aggiunto, deve poggiare sull’aumento della produttività» La disponibilità di lavoratori rappresenta un’altra sfida centrale: nei prossimi 25 anni, secondo le previsioni richiamate, la popolazione in età lavorativa diminuirà del 12%. Per il presidente servono un territorio capace di attrarre giovani e professionalità, flussi migratori regolari accompagnati da formazione e integrazione, e interventi sul peso fiscale del lavoro. «Il lavoro deve costare in modo sostenibile all’impresa e valere di più per chi lo svolge», ha dichiarato, chiedendo decontribuzione, soprattutto per i giovani, e una riduzione dell’Irpef sui redditi medi. La crescita delle retribuzioni, ha aggiunto, deve poggiare sull’aumento della produttività.

«Nei prossimi anni la disponibilità di lavoro diminuirà. Non possiamo rassegnarci a una minore capacità produttiva. Se le persone saranno meno, dovremo aumentare il valore del lavoro di ciascuno» «Affinché le retribuzioni possano crescere nel tempo senza indebolire la competitività delle nostre imprese, dobbiamo aumentare il valore che siamo capaci di produrre - ha detto Zanetti -. Il premio Nobel per l’economia Paul Krugman ha scritto una frase che credo colga bene il punto: “La produttività non è tutto, ma nel lungo periodo è quasi tutto”. Significa investire nella formazione e nell’organizzazione del lavoro, utilizzare meglio il capitale e introdurre nuovi strumenti e applicazioni che permettano alle persone di concentrarsi sulle attività più produttive. È qui che demografia e innovazione si incontrano. Nei prossimi anni la disponibilità di lavoro diminuirà. Non possiamo rassegnarci a una minore capacità produttiva. Se le persone saranno meno, dovremo aumentare il valore del lavoro di ciascuno».

L’assemblea di Confindustria Bergamo 2026. Nella foto Emanuele Orsini

(Foto di Sergio Agazzi)

Energia e competizione internazionale

Il presidente Zanetti ha ribadito l’orientamento europeista degli industriali bergamaschi, accompagnandolo con una critica alle condizioni nelle quali operano le imprese: «Dobbiamo dire alle istituzioni europee che così non va. E che il tempo sta scadendo». Nel confronto con la Cina, ha evidenziato il peso dei costi energetici e la necessità di una politica industriale che sostenga la competitività. Pur confermando l’impegno per la transizione ambientale, ha avvertito: «Se decarbonizzare significa far chiudere le industrie che devono realizzarla, significa che qualcosa non sta funzionando». E ha aggiunto: «Lo stesso vale per l’energia. Le imprese europee continuano a sostenere costi molto superiori a quelli dei principali competitor internazionali e l’Italia presenta uno dei mix di approvvigionamento meno efficiente e più oneroso. Per le nostre imprese l’effetto dei rincari non si ferma alle bollette di gas ed elettricità: si trasferisce su molte altre voci di costo, dai materiali plastici agli imballaggi, fino ai trasporti e ai noli. È una situazione sulla quale pesano scelte di politica energetica compiute nel tempo. Una politica industriale europea credibile deve tornare a considerare la disponibilità e il costo dell’energia come condizioni essenziali della competitività».

Matteo Zanetti con Attilio Fontana

(Foto di Agazzi) L’assemblea di Confindustria

(Foto di Agazzi) Stefano Venier

(Foto di Agazzi)

Robotica, ricerca e nuove filiere

Intelligenza artificiale, automazione e robotica sono state indicate come opportunità per valorizzare le competenze bergamasche e conquistare spazi nelle nuove filiere. «La tecnologia, da sola, non risolve i nostri problemi, ma ignorarla significa consegnarli al futuro, aggravati», ha osservato. In questo percorso rientra B.R.I.D.g.E., la Zona di innovazione e sviluppo dedicata alla meccatronica, con una prospettiva rivolta alla robotica avanzata, ai sistemi autonomi e alla Physical AI. Il presidente ha chiesto un coordinamento stabile tra imprese, Università e centri di ricerca, oltre a maggiore collaborazione tra aziende. Al sistema bancario, interessato da nuove aggregazioni, ha domandato continuità nel credito e decisioni più vicine ai territori.