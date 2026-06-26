Costruito il Riva più grande di sempre

I cantieri Riva hanno realizzato il modello più grande di sempre. Si chiama Riva 54Metri ed è stato realizzato ad Ancona, sede della divisione superyachts del brand. Il marchio Riva, infatti, dispone oggi di tre siti produttivi: lo storico cantiere di Sarnico, che conta circa 130 dipendenti ed è dedicato alla realizzazione degli yacht dai 27 ai 68 piedi; il cantiere di La Spezia, inaugurato nel 2004 e specializzato nella produzione degli yacht Riva dai 76’ ai 130’ e la sede di Ancona, nata nel 2014 per la realizzazione delle imbarcazioni in acciaio da 50 a 90 metri di lunghezza, prodotte nel «Superyacht yard» di Ferretti Group, di cui il marchio bergamasco fa parte dal Duemila.

Frutto di un’accurata ricerca progettuale - ha visto collaborare Officina Italiana Design, lo studio fondato da Mauro Micheli e Sergio Beretta che da trent’anni disegna in esclusiva l’intera gamma Riva, il Comitato strategico di prodotto e il dipartimento Engineering Ferretti Group - questo superyacht reinterpreta su una scala dimensionale senza precedenti gli stilemi classici del brand.