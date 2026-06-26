Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE IL PUNTO INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Val Calepio e Sebino Venerdì 26 Giugno 2026

Costruito il Riva più grande di sempre

IL PROGETTO. Realizzato ad Ancona, l’imbarcazione sfoggia 54,83 metri di lunghezza fuori tutto e un baglio massimo di 9,18 metri, interamente in alluminio e con una stazza lorda inferiore a 500 Gt.

Lettura 1 min.
Costruito il Riva più grande di sempre
Lo superyacht Riva 54Metri è il modello più grande del brand

I cantieri Riva hanno realizzato il modello più grande di sempre. Si chiama Riva 54Metri ed è stato realizzato ad Ancona, sede della divisione superyachts del brand. Il marchio Riva, infatti, dispone oggi di tre siti produttivi: lo storico cantiere di Sarnico, che conta circa 130 dipendenti ed è dedicato alla realizzazione degli yacht dai 27 ai 68 piedi; il cantiere di La Spezia, inaugurato nel 2004 e specializzato nella produzione degli yacht Riva dai 76’ ai 130’ e la sede di Ancona, nata nel 2014 per la realizzazione delle imbarcazioni in acciaio da 50 a 90 metri di lunghezza, prodotte nel «Superyacht yard» di Ferretti Group, di cui il marchio bergamasco fa parte dal Duemila.

Frutto di un’accurata ricerca progettuale - ha visto collaborare Officina Italiana Design, lo studio fondato da Mauro Micheli e Sergio Beretta che da trent’anni disegna in esclusiva l’intera gamma Riva, il Comitato strategico di prodotto e il dipartimento Engineering Ferretti Group - questo superyacht reinterpreta su una scala dimensionale senza precedenti gli stilemi classici del brand.

Pronta da misurare l’imbarcazione sfoggia 54,83 metri di lunghezza fuori tutto e un baglio massimo di 9,18 metri, interamente in alluminio e una stazza lorda inferiore a 500 Gt. «Siamo fieri delle icone che hanno plasmato la nostra storia, ma abbiamo la responsabilità di creare anche le icone del futuro - ha commentato Stassi Anastassov, a.d. di Ferretti Group -. I marchi di maggiore prestigio si fondano sul loro passato per costruire poi un futuro ancora più grande. Riva 54Metri è un potente richiamo al fatto che i migliori capitoli di questa storia eccezionale sono ancora da scrivere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarnico
Ancona
La Spezia
Siderurgia
Metalli, Minerali
Vela
Sport
Pubblicità
Media
Economia, affari e finanza
Mauro Micheli
Sergio Beretta
Engineering Ferretti Group