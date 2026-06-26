Costruito il Riva più grande di sempre
IL PROGETTO. Realizzato ad Ancona, l’imbarcazione sfoggia 54,83 metri di lunghezza fuori tutto e un baglio massimo di 9,18 metri, interamente in alluminio e con una stazza lorda inferiore a 500 Gt.Lettura 1 min.
I cantieri Riva hanno realizzato il modello più grande di sempre. Si chiama Riva 54Metri ed è stato realizzato ad Ancona, sede della divisione superyachts del brand. Il marchio Riva, infatti, dispone oggi di tre siti produttivi: lo storico cantiere di Sarnico, che conta circa 130 dipendenti ed è dedicato alla realizzazione degli yacht dai 27 ai 68 piedi; il cantiere di La Spezia, inaugurato nel 2004 e specializzato nella produzione degli yacht Riva dai 76’ ai 130’ e la sede di Ancona, nata nel 2014 per la realizzazione delle imbarcazioni in acciaio da 50 a 90 metri di lunghezza, prodotte nel «Superyacht yard» di Ferretti Group, di cui il marchio bergamasco fa parte dal Duemila.
Frutto di un’accurata ricerca progettuale - ha visto collaborare Officina Italiana Design, lo studio fondato da Mauro Micheli e Sergio Beretta che da trent’anni disegna in esclusiva l’intera gamma Riva, il Comitato strategico di prodotto e il dipartimento Engineering Ferretti Group - questo superyacht reinterpreta su una scala dimensionale senza precedenti gli stilemi classici del brand.
Pronta da misurare l’imbarcazione sfoggia 54,83 metri di lunghezza fuori tutto e un baglio massimo di 9,18 metri, interamente in alluminio e una stazza lorda inferiore a 500 Gt. «Siamo fieri delle icone che hanno plasmato la nostra storia, ma abbiamo la responsabilità di creare anche le icone del futuro - ha commentato Stassi Anastassov, a.d. di Ferretti Group -. I marchi di maggiore prestigio si fondano sul loro passato per costruire poi un futuro ancora più grande. Riva 54Metri è un potente richiamo al fatto che i migliori capitoli di questa storia eccezionale sono ancora da scrivere».
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