Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Pianura Giovedì 05 Novembre 2026

Crisi del mercato biciclette, Bianchi avvia la procedura di composizione negoziata

LO STORICO PRODUTTORE. Solo due anni fa investiti 40 milioni nella nuova fabbrica e riportate in Italia le produzioni: «Operazione non ancora ammortizzata».

Lettura 2 min.
Giuseppe Arrighetti
Giuseppe Arrighetti

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Crisi del mercato biciclette, Bianchi avvia la procedura di composizione negoziata
La sede della Bianchi a Treviglio in una foto d’archivio

Treviglio

La crisi del mercato della bicicletta rischia di mettere in ginocchio la Bianchi: la storica azienda bergamasca ha avviato una composizione negoziata della crisi di impresa, la procedura che consente alle aziende in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario di perseguire il risanamento dell’attività con il supporto di un esperto indipendente, a cui è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori e gli altri soggetti interessati. L’avvio della procedura risale al 30 settembre scorso, ma è rimbalzata sulla stampa di settore solo in questi giorni dopo un’intervista rilasciata da Tony Grimaldi, amministratore delegato della F.I.V. Edoardo Bianchi Spa, a Escape Collective, testata online dedicata al ciclismo e alla community del settore.

La più antica fabbrica di biciclette italiana, fondata a Milano nel 1885, aveva nel 2024 (ultimo bilancio disponibile) circa 100 milioni di debito, di cui 64 verso le banche, a fronte di un fatturato di 114 milioni di euro (erano 57 milioni appena 5 anni prima, nel 2019). «Siamo stati troppo ambiziosi» è il titolo dato all’articolo nel quale l’amministratore delegato sottolineava come il mercato delle bici oggi «è caratterizzato da un’offerta eccessiva».

«L’attuale crisi non è paragonabile a quella che si era innescata tra il 2008 e il 2009 perché oggi è la domanda che manca: tanti nostri concorrenti hanno abbassato i prezzi pur di vendere e hanno eroso ulteriormente nostre quote di mercato»

Il settore era letteralmente esploso nel 2021: dopo la pandemia, tutti volevano comprare una bicicletta nuova per pedalare all’aria aperta e in negozio bisognava aspettare più di un anno per ritirare il modello scelto. Nello stesso anno Bianchi aveva deciso di riportare in Italia, a Treviglio, la sua produzione, costruendo una nuova fabbrica, inaugurata a giugno del 2024, da 40 milioni di euro, interamente automatizzata e capace di produrre più di mille biciclette al giorno. «La domanda però – ha spiegato ieri sera al telefono Salvatore Grimaldi, presidente della Bianchi, in quanto l’azienda bergamasca dal 1997 fa parte del gruppo Cycleurope A.B., compagnia svedese appartenente proprio al Gruppo Grimaldi – si è fermata di colpo e ha mandato in crisi tutto il nostro settore. Quest’estate un grande produttore olandese è stato dichiarato fallito (il riferimento è ad Accell Group, che a gennaio 2022 era stato acquisito dal fondo Kkr per 1,56 miliardi di euro, ndr) e confesso che per noi adesso è fondamentale sopravvivere alle difficoltà che stiamo attraversando. L’attuale crisi non è paragonabile a quella che si era innescata tra il 2008 e il 2009 perché oggi è la domanda che manca: tanti nostri concorrenti hanno abbassato i prezzi pur di vendere e hanno eroso ulteriormente nostre quote di mercato. Tutto questo avviene mentre non abbiamo ammortizzato l’investimento fatto a Treviglio, dove abbiamo creato la fabbrica di biciclette più bella al mondo ma che oggi produce senza vendere. Nonostante questo, guardiamo avanti: il prossimo anno saranno trent’anni che la mia famiglia ha investito in Bianchi e vogliamo arrivarci al meglio».

A Treviglio lavorano attualmente 160 dipendenti diretti e una decina di lavoratori in somministrazione

La Camera di Commercio di Bergamo ha nominato l’avvocato Eugenio Bissocoli, con studio a Milano e a Genova, come esperto mediatore per la composizione negoziata della crisi. Martedì i sindacati hanno incontrato i lavoratori: «Per loro – spiega Simone Grisa della Fiom Cgil – sono iniziate 13 settimane di cassa integrazione ordinaria che finiranno il 22 novembre. A Treviglio lavorano attualmente 160 dipendenti diretti e una decina di lavoratori in somministrazione. Nessuno si aspettava la procedura ma qualche segnale di preoccupazione lo avevamo colto, come la cassa integrazione chiesta anche nel 2025 e di nuovo nella prima parte del 2026. Seguiamo con attenzione l’evolversi della situazione». Il 29 ottobre Bianchi e il Team Bahrain avevano interrotto la collaborazione «con effetto immediato». La squadra che parteciperà ai prossimi Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta di Spagna non userà le bici prodotte dal reparto corse di Treviglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Treviglio
Bergamo
Genova
Milano
Sociale
Macroeconomia
Informazione d'impresa
Economia, affari e finanza
Edoardo Bianchi
Simone Grisa
Salvatore Grimaldi
Tour de France
Giro d ’ Italia
Fiom Cgil
Bianchi