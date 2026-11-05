Crisi del mercato biciclette, Bianchi avvia la procedura di composizione negoziata

«L’attuale crisi non è paragonabile a quella che si era innescata tra il 2008 e il 2009 perché oggi è la domanda che manca: tanti nostri concorrenti hanno abbassato i prezzi pur di vendere e hanno eroso ulteriormente nostre quote di mercato»

Il settore era letteralmente esploso nel 2021: dopo la pandemia, tutti volevano comprare una bicicletta nuova per pedalare all’aria aperta e in negozio bisognava aspettare più di un anno per ritirare il modello scelto. Nello stesso anno Bianchi aveva deciso di riportare in Italia, a Treviglio, la sua produzione, costruendo una nuova fabbrica, inaugurata a giugno del 2024, da 40 milioni di euro, interamente automatizzata e capace di produrre più di mille biciclette al giorno. «La domanda però – ha spiegato ieri sera al telefono Salvatore Grimaldi, presidente della Bianchi, in quanto l’azienda bergamasca dal 1997 fa parte del gruppo Cycleurope A.B., compagnia svedese appartenente proprio al Gruppo Grimaldi – si è fermata di colpo e ha mandato in crisi tutto il nostro settore. Quest’estate un grande produttore olandese è stato dichiarato fallito (il riferimento è ad Accell Group, che a gennaio 2022 era stato acquisito dal fondo Kkr per 1,56 miliardi di euro, ndr) e confesso che per noi adesso è fondamentale sopravvivere alle difficoltà che stiamo attraversando. L’attuale crisi non è paragonabile a quella che si era innescata tra il 2008 e il 2009 perché oggi è la domanda che manca: tanti nostri concorrenti hanno abbassato i prezzi pur di vendere e hanno eroso ulteriormente nostre quote di mercato. Tutto questo avviene mentre non abbiamo ammortizzato l’investimento fatto a Treviglio, dove abbiamo creato la fabbrica di biciclette più bella al mondo ma che oggi produce senza vendere. Nonostante questo, guardiamo avanti: il prossimo anno saranno trent’anni che la mia famiglia ha investito in Bianchi e vogliamo arrivarci al meglio».