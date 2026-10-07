Dichiarazione 730: come correggere i modelli già inviati

Il 30 settembre scorso è scaduto il termine per la presentazione del modello 730, il documento delle Entrate con cui si dichiarano i redditi percepiti nell’anno 2025 e si comunicano le spese detraibili o deducibili, nonché eventuali crediti d’imposta.

Ma cosa si può fare se la scadenza è stata «saltata» oppure, pur avendo trasmesso regolarmente il modello, si scopre di aver dimenticato di indicare o di aver sbagliato qualche dato? Il fisco rassicura, c’è ancora tempo per rimediare.

Chi ha scordato di presentare il 730 entro fine settembre, può ancora utilizzare il modello Redditi persone fisiche e trasmetterlo entro il prossimo lunedì 2 novembre. Oltre tale data, se l’invio avviene entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria, la dichiarazione resta valida con applicazione delle sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso; se poi si dovesse superare anche il terzo termine, la presentazione sarà considerata omessa.

Modificare i dati inviati

Nei casi in cui l’integrazione genera per il contribuente un risultato fiscale più favorevole o lascia l’imposta invariata, le Entrate spiegano che è possibile riparare ricorrendo al 730 Integrativo. È l’ipotesi ad esempio di chi, dopo aver inviato il modello, si è accorto di aver dimenticato di indicare una spesa detraibile o deducibile, un reddito già correttamente tassato o altri elementi che avrebbero dato diritto a un risultato fiscale più favorevole.

Il contribuente ha tempo fino a lunedì 26 ottobre per presentare, tramite un Caf o un professionista abilitato, un nuovo modello completo in tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella casella «730 integrativo» del frontespizio. Lo stesso modello (Integrativo) può essere utilizzato anche da chi ha inviato autonomamente il 730 precompilato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Il contribuente deve fornire la documentazione necessaria a verificare le modifiche apportate ed esibire tutta la documentazione relativa alla dichiarazione.

La rettifica

Il fisco ricorda che per le correzioni favorevoli al contribuente è sempre possibile scegliere (in alternativa al 730 integrativo), la strada del modello Redditi Persone fisiche (la presentazione entro lunedì 2 novembre 2026). Quando si tratta di correggere o integrare invece solo i dati del sostituto d’imposta incaricato di effettuare il conguaglio, occorre utilizzare il 730 integrativo.