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Economia / Bergamo Città Martedì 10 Novembre 2026

Diesel, basta sconto sulle accise. E i prezzi tornano a correre

CARBURANTI. Eni ha alzato il price cap, di 3 centesimi, e a breve dovrebbe essere seguita anche dalle altre compagnie. Mora: nonostante i rincari, il Gpl resta il più economico.

Lettura 2 min.
Luca Bonzanni
Luca Bonzanni Collaboratore

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Diesel, basta sconto sulle accise. E i prezzi tornano a correre
È  scaduto il taglio delle accise sul gasolio, in vigore dal 28 ottobre al 7 novembre

L’ottovolante dei carburanti non si ferma. Nel fine settimana è scaduto l’effetto delle «accise mobili» sul diesel, un meccanismo – in vigore tra il 28 ottobre e il 7 novembre – che va temporaneamente a ridurre quel tipo di imposta grazie ai maggiori proventi derivanti dall’Iva, con uno «sconto» complessivo pari a 4,9 centesimi al litro.

E cosa cambia per gli automobilisti? Ovviamente i prezzi del gasolio sono tornati a correre, seppur a differenti velocità: Eni ha rivisto al rialzo di 3 centesimi di «prezzo consigliato» ai gestori (quindi «ricaricando» solo una parte del ritorno alle piene accise e calmierandone l’altra parte), con riallineamenti anche da parte di Ip e Q8, mentre chi non aveva introdotto un tetto ai listini ha generalmente ripristinato quei 4,9 centesimi al litro.

«Eni ha già comunicato la variazione delle quotazioni, ma era preventivato che il price cap potesse oscillare in base a questi fattori – precisa Renato Mora, presidente del Gruppo Benzinai di Confcommercio Bergamo e consigliere nazionale della Figisc, la Federazione italiana gestori impianti stradali di carburante –, ed è facile immaginare che anche le altre aziende si uniformino, come già accaduto in precedenza».

Gli aumenti

Analizzando i dati del ministero delle Imprese e del Made in Italy aggiornati al week end (la rilevazione di ieri non era ancora disponibile, quindi la fotografia dell’aumento è parziale), il prezzo medio del diesel self service in provincia di Bergamo si attesta a 2,22 euro al litro: un valore di circa 50 centesimi superiore (+29%) a quel che si registrava a fine febbraio, appena prima dello scoppio della guerra in Iran, quando il prodotto viaggiava a 1,718 euro al litro. Per la benzina la media è attorno all’1,99 (di fatto, quasi tutti si sono adattati al price cap), circa 33 centesimi sopra il pre-conflitto (era a 1,657, ora è al +20%).

«In questi giorni si nota un incremento per il gpl e il metano – aggiunge Mora –, dovuto a problemi di approvvigionamento dal Nordafrica e alla risalita delle quotazioni del propano e del butano: per chi ha un mezzo alimentato sia a metano sia a benzina, conviene la benzina, mentre il gpl resta nonostante tutto il prodotto ancora più economico».

Numeri alla mano, il metano veleggia a quota 2,025 euro al chilo, ben 67,6 centesimi in più di febbraio, con un rincaro proporzionale del 50%, il più elevato di tutti; quanto al gpl, in media è servito a 0,844 euro al litro, in rialzo di 17,1 centesimi (+25%).

Incontro tra benzinai ed Eni

Intanto, sul fronte della logistica c’è qualche segnale incoraggiante. Dopo le criticità segnalate dai gestori delle stazioni di servizio a marchio Eni, rimasti ciclicamente a corto di diesel a causa dell’elevata domanda non supportata da adeguate consegne di materia prima, il colosso energetico ha ricevuto una delegazione di operatori bergamaschi per affrontare la vicenda: «È stato un colloquio conciliante e positivo – spiega Mora –. L’azienda ci terrà aggiornati rispetto alle iniziative messe in atto per rendere più efficienti le consegne di carburante ai distributori. Dopo che abbiamo sollevato la questione, negli ultimi dieci giorni non si sono più verificati quei disagi che invece avevano avuto un forte impatto nelle settimane precedenti».

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