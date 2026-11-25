Quasi 9 milioni di euro per i Distretti del commercio bergamaschi. Regione Lombardia ha pubblicato mercoledì 25 novembre sul Bollettino ufficiale (Burl) le graduatorie del Bando Distretti del Commercio 2026-2030. Tutti e 26 i progetti presentati in provincia di Bergamo sono stati finanziati, 12 dei quali come progetti di eccellenza. Le risorse per le opere e gli interventi sul territorio ammontano a 8.928.000 euro. Con i prossimi bandi, i distretti dovranno inoltre destinare almeno 1,9 milioni di euro agli investimenti delle imprese commerciali.

I contributi per i 12 progetti di eccellenza

Ciascuno dei 12 distretti riconosciuti di eccellenza riceverà 520.000 euro per opere e interventi sul territorio, a cui si aggiungeranno 100.000 euro da destinare ai bandi per gli investimenti delle imprese commerciali.

- DID Castelli e Fontanili della Bassa (Cologno al Serio)

- DID Insieme sul Serio (Alzano Lombardo)

- DID 525 Area di Dalmine

- DUC di Seriate

- DUC di Bergamo

- DUC di Caravaggio

- DID Alta Val Seriana (Clusone)

- DID Negotia (Chiuduno)

- DID dal Sebino all’Oglio (Sarnico)

- DID delle Torri (Trescore Balneario)

- DID Asta del Serio (Valbondione)

- DID In Valle Imagna (Comunità montana Valle Imagna)

I 14 distretti ammessi ai contributi ordinari

Gli altri 14 distretti riceveranno 192.000 euro ciascuno per opere e interventi sul territorio e dovranno destinare almeno 50.000 euro ciascuno ai bandi rivolti alle imprese.

- DID Morus Alba BgUd (Stezzano)

- DUC di Treviglio

- DID Honio (Vertova)

- DID dei Colli del Brembo (Curno)

- DID Ville e Torri dell’Isola (Ponte San Pietro)

- DID Le Vie del Serio (Scanzorosciate)

- DID Borghi e Tradizioni della Bassa (Martinengo)

- DID della Val Gandino (Gandino)

- DID dell’Area di Antegnate

- DID Fontium et Mercatorum (San Pellegrino Terme)

- DID Lake & Hills – Distretto nella natura e nella storia dell’Alto Sebino (Lovere)

- DID La Porta della Val Brembana – Distretto del commercio tra storia e territorio (Zogno)

- DID Adda Brembo (Solza)

- DID Lexena (Bonate Sopra)



Negozi di vicinato, esercizi in calo del 5,9%

«I fondi destinati ai Distretti del commercio puntano a rilanciare l’economia di prossimità», afferma Luciano Patelli, presidente di Confcommercio Bergamo. «Si tratta di un’opportunità fondamentale per rendere i territori più competitivi e attrattivi».

«Si tratta di un investimento importante, che auspichiamo possa tradursi in efficaci interventi di rigenerazione urbana dei contesti in cui insistono le reti commerciali», dichiara Antonio Terzi, presidente di Confesercenti Bergamo. «I dati del nostro Ufficio Economico, che evidenziano una contrazione del 5,9% degli esercizi di vicinato bergamaschi tra il 2022 e il 2026, confermano l’urgenza di queste politiche».

Le associazioni chiedono di approfondire le valutazioni