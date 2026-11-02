Edilizia sostenibile, premiata la startup di Orio al Serio

Dalla ricerca universitaria all’innovazione per la sicurezza delle infrastrutture. Innovation Dynamics, startup con sede a Orio al Serio, è tra le vincitrici della XXIV edizione di Start Cup Lombardia 2026, la competizione promossa da Regione Lombardia e dieci atenei lombardi. L’impresa si è aggiudicata un riconoscimento nella categoria «Edilizia sostenibile».