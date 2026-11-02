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Economia / Hinterland Lunedì 02 Novembre 2026

Edilizia sostenibile, premiata la startup di Orio al Serio

IL PREMIO. La società fondata anche da un ex dottorando dell’Università di Bergamo sviluppa tecnologie per il monitoraggio e la sicurezza delle infrastrutture.

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Redazione Web
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Edilizia sostenibile, premiata la startup di Orio al Serio
Da sinistra Federico Ferrazza, Simone Castelli, Guido Guidesi. Premiazione Start Cup Lombardia

Bergamo

Dalla ricerca universitaria all’innovazione per la sicurezza delle infrastrutture. Innovation Dynamics, startup con sede a Orio al Serio, è tra le vincitrici della XXIV edizione di Start Cup Lombardia 2026, la competizione promossa da Regione Lombardia e dieci atenei lombardi. L’impresa si è aggiudicata un riconoscimento nella categoria «Edilizia sostenibile».

Innovation Dynamics, dalla ricerca alla sicurezza delle infrastrutture

Tra i fondatori figura Simone Castelli, dottore di ricerca dell’Università di Bergamo, dove ha svolto il proprio percorso sotto la supervisione del professor Andrea Belleri.

La startup sviluppa tecnologie per il monitoraggio delle strutture, integrando sensori IoT, intelligenza artificiale, algoritmi di Structural Health Monitoring e modelli numerici. L’obiettivo è analizzare il comportamento delle infrastrutture, individuare tempestivamente eventuali criticità e favorire la manutenzione predittiva.

Le soluzioni trovano applicazione nell’edilizia, nell’ingegneria civile e nei settori ferroviario, meccanico, militare e aerospaziale.

Start Cup Lombardia 2026, premi e prossime scadenze

Innovation Dynamics è stata inoltre selezionata da Regione Lombardia per partecipare al CES Unveiled, svoltosi a Milano il 21 ottobre. La domanda di accreditamento presso l’Università di Bergamo è all’esame della Commissione Trasferimento Tecnologico nella seduta del 2 novembre.

Start Cup Lombardia 2026 ha messo a disposizione un montepremi regionale di 150mila euro. Intanto, per la XVI edizione della Start Cup Competition dell’Università di Bergamo, le candidature restano aperte fino alle 12 del 12 novembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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