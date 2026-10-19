Elettrodomestici e smartphone, dal 22 ottobre nuove tutele per chi sceglie di riparare

Le novità riguardano sia gli acquisti coperti dalla garanzia legale sia, a determinate condizioni, i guasti che si verificano dopo la sua scadenza.

Garanzia, dodici mesi in più per chi sceglie la riparazione

Elettrodomestici e smartphone, cosa cambia fuori garanzia

Quando il prodotto è coperto dalle specifiche europee di riparabilità, il fabbricante deve effettuare la riparazione, se possibile, gratuitamente o a un prezzo ragionevole e in tempi ragionevoli. Non potrà rifiutare l’intervento soltanto perché il dispositivo è già stato riparato da un altro tecnico, né ostacolare senza giustificazioni l’utilizzo di ricambi compatibili, usati o realizzati con stampa 3D, purché conformi alle norme.