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Economia / Bergamo Città Venerdì 30 Ottobre 2026

Enogastronomia, al via Golosaria: la cucina orobica super premiata

LA GUIDA. «Il Golosario» premia i locali del territorio con 23 Corone Radiose e 20 Faccini Radiosi.

Lettura 1 min.
Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari Collaboratore

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Enogastronomia, al via Golosaria: la cucina orobica super premiata

Il Golosario premia la cucina bergamasca con 23 Corone Radiose e 20 Faccini Radiosi, attribuendo anche un riconoscimento speciale per Il Sorriso di Selvino, eletto miglior tavola dell’anno dalla guida dei ristoranti curata dai giornalisti Paolo Massobrio e Marco Gatti. La premiazione dei locali avverrà durante la manifestazione Golosaria Milano, in programma a partire da sabato 31 ottobre fino a lunedì nei padiglioni della fiera di Rho.

I riconoscimenti ai ristoranti

I ristoranti della provincia premiati con la corona radiosa sono Frosio di Almé, Collina di Almenno San Bartolomeo, Casa Romano di Alzano Lombardo, l’Antica Osteria dei Camelì e la Trattoria Visconti di Ambivere, il ristorante Al Carroponte e Da Nasti a Bergamo, il ristorante Da Vittorio a Brusaporto, La Brasa Osteria di Caravaggio, il Saraceno di Cavernago, il Fatur di Cisano Bergamasco, Al Vigneto di Grumello del Monte, l’agriturismo Ferdy di Lenna, Contrada Bricconi di Oltressenda Alta, La Braseria di Osio Sotto, Casa Leone a Paladina, Cucina Cereda a Ponte San Pietro, Trattoria Falconi di Ponteranica, l’agriturismo Polisena di Pontida, il ristorante Sorriso di Selvino, Loro a Trescore Balneario, la Corte del Noce di Villa d’Adda e l’Osteria della Brughiera a Villa d’Almé.

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La guida ha inoltre assegnato il riconoscimento del faccino radioso ad altre 20 insegne orobiche: Antica Osteria Giubì di Almenno San Bartolomeo, Baretto di San Vigilio, Osteria Mille Storie & Sapori, One Love e Osteria Tre Gobbi a Bergamo, Cascina San Fermo di Calcio, Cut a Caravaggio, Hosteria del Vapore di Carobbio degli Angeli, Sobb a Casirate d’Adda, Masa Chalet a Castione della Presolana, Al Castello di Cividate al Piano, Beides del Collina luxury relais a Clusone, l’enoteca del Vino Buono a Grumello del Monte, la Trattoria delle Miniere di Lenna, Zù a Riva di Solto, il ristorante Posta di Sant’Omobono Terme, Assonica di Sorisole, Tre Noci di Spirano, Cascina Belvedì di Ubiale Clanezzo e Tenuta Casa Virginia a Villa d’Almé.

Eccellenze «in mostra»

Durante la manifestazione fieristica Golosaria, che espone le eccellenze enogastronomiche provenienti da tutte le regioni italiane, verranno premiate anche due attività di Bergamo: la pasticceria Exentia e Curlo tra le boutique del gusto, insieme alla pasticceria del Convento di Romano di Lombardia e al panificio Ronzoni di Olmo al Brembo. La provincia di Bergamo si è distinta pure nella categoria «Top Hundred», i cento migliori vini di Italia, con l’azienda vitivinicola Nove Lune di Cenate Sopra e Tenuta Castello di Grumello del Monte, che riceverà anche il premio per l’Enoturismo Italiano. Per tre giorni i produttori bergamaschi saranno presenti in fiera a Milano anche all’interno dello spazio di Regione Lombardia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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