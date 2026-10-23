Fiera Campionaria di Bergamo, rivoluzione dopo 50 anni: curling, zucche, mostri dei fumetti e un treno di cioccolato
LA FIERA. Dal 29 ottobre all’1 novembre, 175 espositori e tante novità: percorso libero tra i padiglioni, sport da provare, laboratori, street food, aperture fino alle 23 e vaccinazioni gratuite.Lettura 1 min.
Bergamo
Dopo quasi cinquant’anni, la Fiera Campionaria di Bergamo cambia volto. La manifestazione - in programma alla Fiera di via Lunga tra il 29 ottobre e il 1° novembre - abbandona il percorso di visita prestabilito e lascia il pubblico libero di muoversi tra i padiglioni, gli spazi esterni e le nuove aree tematiche. È questo il cambiamento principale della 47esima edizione della Campionaria, che punta ad attirare anche i più giovani, accanto alle famiglie e agli over-35. «La Campionaria è ormai una tradizione consolidata per il nostro territorio: solo l’anno scorso ha registrato più di 67mila visitatori. È una grande occasione per mettere in mostra i prodotti e i servizi della Bergamasca, ma è anche un momento di grande partecipazione pubblica», dichiara il vicesindaco del Comune di Bergamo, Sergio Gandi.
«La Fiera di Bergamo è nata anche per ospitare la Campionaria - gli fa eco Carlo Conte, Responsabile delle operazioni di Promoberg -. Era un progetto lungimirante, perché da lì sono nate tante manifestazioni, alcune di carattere internazionale: oggi le aziende ne riconoscono ancora l’importanza, perché sanno che offre una possibilità impareggiabile di incontrare chi vive sul territorio». Gli espositori quest’anno saranno 175, di cui 170 italiani e cinque esteri (provenienti da Austria, Croazia, Ecuador, Turchia e Vietnam). Si tratta di un calo rispetto agli oltre 200 del 2025. «Non riscontriamo però una riduzione dell’interesse da parte degli espositori», spiega Elena Tiraboschi, Project manager della manifestazione organizzata da Promoberg.
Tra le novità lo «Sport & Fun»
Tra le principali novità l’area «Sport & Fun», dove si potranno sperimentare l’arrampicata, il boulder (la scalata su massi artificiali) e il curling, insieme a un nuovo spazio commerciale dedicato agli articoli sportivi e pensato per i più giovani. Rinnovata l’area gastronomica, da quest’anno divisa tra la vendita e la degustazione: nella zona di consumazione, inoltre, si terranno degli eventi dal vivo e sarà possibile fermarsi anche a cena, dal momento che l’orario di apertura di giovedì, venerdì e sabato è stato esteso fino alle 23:00. Ricco il programma della quattro giorni, che prevede dei laboratori di intaglio delle zucche, il treno di cioccolato «Winter Games Express» (alla sua ultima apparizione prima di finire nel Museo del Cioccolato di Torino), una mostra sui mostri dei fumetti curata dall’associazione «Bergomix» e il «Soap Box Rally World», che insegnerà ai partecipanti a costruire delle macchinine da corsa senza motore. Spazio infine alla salute con il ritorno di «PreVieni in Fiera», le attività di sensibilizzazione promosse dall’Ats di Bergamo e dall’Asst «Papa Giovanni XXIII», che quest’anno comprendono degli incontri sulla prevenzione delle dipendenze e il ritorno del punto di vaccinazioni gratuite contro l’influenza e il Covid-19.
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