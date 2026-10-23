Fiera Campionaria di Bergamo, rivoluzione dopo 50 anni: curling, zucche, mostri dei fumetti e un treno di cioccolato

Dopo quasi cinquant’anni, la Fiera Campionaria di Bergamo cambia volto. La manifestazione - in programma alla Fiera di via Lunga tra il 29 ottobre e il 1° novembre - abbandona il percorso di visita prestabilito e lascia il pubblico libero di muoversi tra i padiglioni, gli spazi esterni e le nuove aree tematiche. È questo il cambiamento principale della 47esima edizione della Campionaria, che punta ad attirare anche i più giovani, accanto alle famiglie e agli over-35. «La Campionaria è ormai una tradizione consolidata per il nostro territorio: solo l’anno scorso ha registrato più di 67mila visitatori. È una grande occasione per mettere in mostra i prodotti e i servizi della Bergamasca, ma è anche un momento di grande partecipazione pubblica», dichiara il vicesindaco del Comune di Bergamo, Sergio Gandi.

La presentazione della Fiera Campionaria di Bergamo

(Foto di Agazzi) «La Fiera di Bergamo è nata anche per ospitare la Campionaria - gli fa eco Carlo Conte, Responsabile delle operazioni di Promoberg -. Era un progetto lungimirante, perché da lì sono nate tante manifestazioni, alcune di carattere internazionale: oggi le aziende ne riconoscono ancora l’importanza, perché sanno che offre una possibilità impareggiabile di incontrare chi vive sul territorio». Gli espositori quest’anno saranno 175, di cui 170 italiani e cinque esteri (provenienti da Austria, Croazia, Ecuador, Turchia e Vietnam). Si tratta di un calo rispetto agli oltre 200 del 2025. «Non riscontriamo però una riduzione dell’interesse da parte degli espositori», spiega Elena Tiraboschi, Project manager della manifestazione organizzata da Promoberg.

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