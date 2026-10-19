Fiera di Bergamo, dieci studi in corsa per progettare i nuovi padiglioni

Dieci candidature da tutta Italia per progettare il primo lotto dell’ampliamento della Fiera di Bergamo, un intervento da 10 milioni di euro che porterà alla realizzazione di due nuovi padiglioni espositivi. È il bilancio della manifestazione di interesse promossa da Bergamo Fiera Nuova, chiusa giovedì 15 ottobre, alla quale hanno partecipato operatori economici e studi professionali di diverse regioni italiane.