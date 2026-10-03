In Bergamasca un lavoratore su due non si trova. Nella ristorazione 13mila richieste

Il 63% delle imprese bergamasche cerca personale, ma un lavoratore su due non si trova. È lo spaccato fotografato dalla guida «#Failasceltagiusta 2026» realizzata da Bergamo Sviluppo e Camera di commercio, illustrata venerdì 2 ottobre in occasione della presentazione delle iniziative a supporto dell’orientamento e della formazione scuola-lavoro.

Ad avere più fame di personale è il settore del commercio: i più ricercati sono gli addetti nelle attività di ristorazione Il corposo documento - oltre 400 pagine - è stato realizzato sulla base dei dati statistici provinciali dell’Indagine Excelsior, che monitora le prospettive dell’occupazione nelle aziende e la relativa richiesta di profili professionali sul nostro territorio. «Nella scelta del percorso formativo è importante seguire le proprie emozioni e passioni - ha detto Giovanni Zambonelli, presidente dell’ente camerale orobico - ma è fondamentale anche l’analisi del tessuto economico e delle figure ricercate dalle imprese per riflettere sulle opportunità professionali».

Addetti alle vendite e artigiani

Ma quali sono le professioni più richieste dalle imprese della provincia? Ad avere più fame di personale è il settore del commercio: i più ricercati sono gli addetti nelle attività di ristorazione (nel 2025 il fabbisogno era di 13.250 professionisti), a seguire gli addetti alle vendite (6.800) e quelli alla segreteria e agli affari generali (4.340). Mancano anche artigiani e operai specializzati. In particolare, conduttori di veicoli a motore e a trazione animale (i più richiesti del settore a quota 4.790 unità) e, nella categoria degli operai specializzati, gli addetti alle rifiniture delle costruzioni (4.050) e quelli alle costruzioni e mantenimento di strutture edili (3.870). Più ristretti, invece, i numeri per la ricerca delle professioni ad alta specializzazione: al primo posto ci sono gli ingegneri (920), poi gli specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie (830). Tra i più richiesti ci sono anche i docenti: più di un migliaio tra scuola primaria e secondaria.

Il mercato del lavoro

La guida «#Failasceltagiusta», giunta all’8a edizione e presentata ieri da Laura Straulino dell’agenzia Pts, non solo fotografa i bisogni delle imprese bergamasche, ma racconta anche il mercato del lavoro con 82.850 imprese e una media di 374.300 dipendenti in cui è il mondo della meccanica e della meccatronica a fare la parte del leone con 67.700 addetti, seguito dal commercio con 42.400 e dall’ambito delle costruzioni e installazioni di impianti edili (36.600). «Di fronte alla dolorosa fuga dei talenti, è fondamentale offrire una panoramica chiara e sintetica delle opportunità di studio e di lavoro nel territorio così da supportare i ragazzi nelle scelte formative e professionali», ha fatto presente Miriam Gualini, presidente di Bergamo Sviluppo. Il titolo di studio più ambito è la laurea in ambito economico, dell’insegnamento e formazione e dell’ingegneria industriale. Il diploma di istituto tecnico più cercato è quello in «amministrazione, finanza e marketing», seguito da «turismo, enogastronomia e ospitalità» e da «meccanica, meccatronica ed energia». Nella formazione professionale il titolo più ricercato è nella ristorazione, ma anche in «sistemi e servizi logistici» e «meccanico».

Il mercato del lavoro bergamasco si presenta stimolante e dinamico per i giovani Non solo, i riflettori sono puntati anche sulla ricerca di specifiche e nuove competenze. «Sono ricercate quelle legate al “green”, come la gestione di prodotti e tecnologie green e attitudine al risparmio energetico, e all’intelligenza artificiale su cui le aziende chiedono formazione», ha puntualizzato il direttore di Bergamo Sviluppo, Cristiano Arrigoni. Ma quanto portano in busta paga competenze, titoli di studio e professionalità specifiche? La guida fa anche un affondo sulle retribuzioni dei giovani under 30 in provincia. A portare a casa gli stipendi più alti sono i dipendenti pubblici: con una media annua lorda, sul 2024, di 35.800 euro. La cifra invece scende per gli artigiani (33.300 euro) e i commercianti (29.800 euro).

Un mercato dinamico