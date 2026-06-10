La bergamasca Claudia Sartirani eletta presidente della Pmi Lombardia

Le linee d’indirizzo di Sartirani

Il suo mandato «sarà caratterizzato da una rappresentanza più vicina alle imprese, capace di semplificare, connettere e trasformare le esigenze dei territori in proposte concrete” sottolina nel suo discorso di insediamento. «Le oltre 40 mila piccole e medie imprese lombarde del settore industriale e manifatturiero non rappresentano solamente l’ossatura economica della nostra regione ma sono un presidio sociale, culturale e territoriale fondamentale. Il nostro obiettivo sarà rendere più visibile il valore che esprimono e rafforzarne la capacità di incidere nelle scelte che riguardano il futuro» ha detto Claudia Sartirani.