La bergamasca Claudia Sartirani eletta presidente della Pmi Lombardia
LA NOMINA. Le Piccole Medie Imprese tornino al centro delle scelte strategiche per il futuro.Lettura meno di un minuto.
Milano
Il Comitato regionale Piccola Industria di Confindustria Lombardia ha eletto Claudia Sartirani presidente per il quadriennio 2026-2030. Sartirani, imprenditrice del settore della comunicazione culturale e d’impresa, succede a Giorgio Luitprandi giunto a fine mandato dopo quattro anni alla guida del Comitato regionale.
Le linee d’indirizzo di Sartirani
Il suo mandato «sarà caratterizzato da una rappresentanza più vicina alle imprese, capace di semplificare, connettere e trasformare le esigenze dei territori in proposte concrete” sottolina nel suo discorso di insediamento. «Le oltre 40 mila piccole e medie imprese lombarde del settore industriale e manifatturiero non rappresentano solamente l’ossatura economica della nostra regione ma sono un presidio sociale, culturale e territoriale fondamentale. Il nostro obiettivo sarà rendere più visibile il valore che esprimono e rafforzarne la capacità di incidere nelle scelte che riguardano il futuro» ha detto Claudia Sartirani.
Tra i progetti lo sviluppo di una più stretta collaborazione con le regioni più produttive del Nord, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto sui temi strategici per la crescita e la competitività delle PMI lombarde: formazione, competenze, talenti, innovazione e IA, energia, infrastrutture, semplificazione, accesso ai bandi, internazionalizzazione e competitività dei territori.
I componenti del nuovo comitato regionale
Matteo Assolari (Bergamo,) Barbara Ulcelli (Brescia), Walter Pozzi (Como), Alessio Cè (Cremona), Gianluca Bonazzi (Lecco e Sondrio), Paola Guffanti (Alto Milanese), Maria Rita Liotti (Mantova), Mattia Macellari (Assolombarda), Andrea Rinaldi (Varese).
© RIPRODUZIONE RISERVATA