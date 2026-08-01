Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città Sabato 01 Agosto 2026

La famiglia Zanatta riacquista il 9,09% di Tecnica Group da Italmobiliare

L’ACCORDO. È stato sottoscritto un accordo per la cessione da parte di Italmobiliare di una quota pari al 9,09% del capitale di Tecnica Group a favore di Prime Holding - holding di controllo di Tecnica Group riconducibile alla Famiglia Zanatta - per un importo complessivo pari a circa 50 milioni di euro.

Lettura 1 min.
La famiglia Zanatta riacquista il 9,09% di Tecnica Group da Italmobiliare
Carlo Pesenti a capo della holding Italmobiliare

È stato sottoscritto un accordo per la cessione da parte di Italmobiliare di una quota pari al 9,09% del capitale di Tecnica Group a favore di Prime Holding - holding di controllo di Tecnica Group riconducibile alla Famiglia Zanatta - per un importo complessivo pari a circa 50 milioni di euro.

La compravendita è subordinata alla finalizzazione di un contratto di finanziamento tra l’acquirente e un pool di banche di primario standing, sulla base di un impegno vincolante già assunto da queste ultime nei confronti dell’acquirente. A seguito del closing dell’operazione, prevista entro la fine del terzo trimestre 2026, Italmobiliare (del gruppo Pesenti) continuerà a detenere una partecipazione pari al 30,91% nel capitale di Tecnica Group mentre la partecipazione della famiglia Zanatta, detenuta tramite vari veicoli, sale al 69,09%.

Al closing dell’operazione sarà sottoscritto un nuovo patto parasociale tra i soci di Tecnica Group e sarà adottato un nuovo statuto sociale, i quali prevederanno, tra l’altro, protezioni in favore della minoranza in sostanziale continuità con le previsioni parasociali e statutarie attuali, oltre a delle opzioni di acquisto in favore di Prime Holding aventi ad oggetto la residua partecipazione detenuta da Italmobiliare in Tecnica Group. Italmobiliare, adottando la strategia di investimento di medio-lungo periodo improntata alla creazione di valore nel tempo che caratterizza la holding, ha acquisito una partecipazione del 40% nel capitale di Tecnica Group a fine 2017, supportando lo sviluppo del gruppo italiano leader nella produzione di calzature outdoor e attrezzature da sci.

Dopo un percorso di crescita che ha visto il fatturato del Gruppo passare da 368 milioni di euro nel 2017 a oltre 540 milioni nel 2025, Italmobiliare cede una quota della propria partecipazione alla famiglia fondatrice e continuerà a sostenere Tecnica Group verso gli ambiziosi obiettivi definiti per il futuro.«Per la famiglia Zanatta, Tecnica Group non è semplicemente un’azienda: è una storia imprenditoriale che dura da oltre sessant’anni, fatta di persone, di innovazione e della volontà di costruire marchi capaci di competere nel mondo», afferma Alberto Zanatta, presidente di Tecnica Group. «Quando, nel 2017, abbiamo deciso - aggiunge - di aprire il capitale, lo abbiamo fatto per trovare un partner che condividesse la nostra ottica industriale per supportare il Gruppo nel rafforzamento della propria leadership internazionale. Siamo grati a Italmobiliare per il supporto strategico e manageriale che ci sta dando e siamo lieti che continui a condividere con noi questa visione di crescita. Rafforzare la nostra presenza nel capitale rappresenta l’evoluzione naturale del percorso avviato nel 2017: crediamo profondamente nel futuro dell’azienda e vogliamo confermare, con un investimento concreto, il nostro impegno di lungo periodo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Macroeconomia
Servizi finanziari
Informazione d'impresa
Economia, affari e finanza
Alberto Zanatta
sci
Pesenti
italmobiliare
Tecnica Group