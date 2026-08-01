La famiglia Zanatta riacquista il 9,09% di Tecnica Group da Italmobiliare

Al closing dell’operazione sarà sottoscritto un nuovo patto parasociale tra i soci di Tecnica Group e sarà adottato un nuovo statuto sociale, i quali prevederanno, tra l’altro, protezioni in favore della minoranza in sostanziale continuità con le previsioni parasociali e statutarie attuali, oltre a delle opzioni di acquisto in favore di Prime Holding aventi ad oggetto la residua partecipazione detenuta da Italmobiliare in Tecnica Group. Italmobiliare, adottando la strategia di investimento di medio-lungo periodo improntata alla creazione di valore nel tempo che caratterizza la holding, ha acquisito una partecipazione del 40% nel capitale di Tecnica Group a fine 2017, supportando lo sviluppo del gruppo italiano leader nella produzione di calzature outdoor e attrezzature da sci.

Dopo un percorso di crescita che ha visto il fatturato del Gruppo passare da 368 milioni di euro nel 2017 a oltre 540 milioni nel 2025, Italmobiliare cede una quota della propria partecipazione alla famiglia fondatrice e continuerà a sostenere Tecnica Group verso gli ambiziosi obiettivi definiti per il futuro.«Per la famiglia Zanatta, Tecnica Group non è semplicemente un’azienda: è una storia imprenditoriale che dura da oltre sessant’anni, fatta di persone, di innovazione e della volontà di costruire marchi capaci di competere nel mondo», afferma Alberto Zanatta, presidente di Tecnica Group. «Quando, nel 2017, abbiamo deciso - aggiunge - di aprire il capitale, lo abbiamo fatto per trovare un partner che condividesse la nostra ottica industriale per supportare il Gruppo nel rafforzamento della propria leadership internazionale. Siamo grati a Italmobiliare per il supporto strategico e manageriale che ci sta dando e siamo lieti che continui a condividere con noi questa visione di crescita. Rafforzare la nostra presenza nel capitale rappresenta l’evoluzione naturale del percorso avviato nel 2017: crediamo profondamente nel futuro dell’azienda e vogliamo confermare, con un investimento concreto, il nostro impegno di lungo periodo»