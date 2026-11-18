Per le imprese bergamasche che puntano sempre più sull’internazionalizzazione delle proprie attività arrivano importanti anticipazioni da parte della Commissione europea e dall’Inps riguardanti temi quali il distacco dei lavoratori (siano dipendenti o autonomi), la portabilità digitale dei diritti previdenziali e il contrasto al dumping sociale.

Nel corso di un seminario tenutosi a Roma nei giorni scorsi e promosso dall’Autorità europea del lavoro (Ela), è intervenuta anche Valeria Vittimberga, direttore generale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, pronta a confermare il sostegno ai lavori in corso sulla normativa, che consentiranno, tra l’altro, di verificare in pochi secondi se un’azienda che «distacca» parte del proprio personale all’estero stia versando regolarmente i contributi.

Mantenere i diritti

I diritti previdenziali transfrontalieri saranno (sempre in prospettiva) comodamente a portata anche di smartphone, utilizzando «Io», l’applicazione che consente di interagire con gli enti pubblici, scaricabile gratuitamente sulla home page del sito istituzionale.

«Il distacco dei lavoratori – sottolinea Vittimberga - è uno strumento importantissimo per realizzare la mobilità, carburante indispensabile per lo sviluppo dell’Unione europea. Perché questa libertà sia reale, accessibile ed equa, occorre una rete di protezione fondata sul coordinamento, che eviti al lavoratore tanto la doppia contribuzione quanto la scopertura assicurativa».

Tema caldissimo è la digitalizzazione dei documenti portabili, a partire dal modello A1 (l’Inps è pioniere, fornendolo dal 2021), che certifica come il lavoratore rimane assicurato ai fini previdenziali nel Paese Ue in cui ha sede l’impresa distaccante o in quello di esercizio abituale dell’attività lavorativa autonoma. Il prossimo passo sarà Esspass (European Social Security Pass), altro progetto dell’Unione europea, per la verifica digitale dei diritti di sicurezza sociale, che potrà essere implementato con l’entrata in vigore del relativo regolamento europeo.

Due obiettivi italiani

A livello italiano gli obiettivi sono due. Il primo è l’integrazione nativa nell’It-Wallet tramite l’app «Io»: i cittadini troveranno i propri diritti previdenziali transfrontalieri nello stesso spazio digitale in cui custodiscono già gli altri documenti.

Il secondo è il contrasto deciso alle irregolarità, grazie a una verifica transfrontaliera istantanea capace di accertare in pochi secondi la regolarità contributiva delle imprese, a tutela della dignità del lavoro.