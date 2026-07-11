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Economia / Bergamo Città Sabato 11 Luglio 2026

L’export delle «piccole» soffre negli Usa. «Fase complessa, ma gli artigiani reggono l’urto»

REPORT CONFARTIGIANATO . Le Pmi accusano il colpo soprattutto nei settori moda, mobili, alimentare e meccanica. Vendite in calo a due cifre verso il Medio Oriente.

Lettura 1 min.
Lucia Ferrajoli
Lucia Ferrajoli
L’export delle «piccole» soffre negli Usa. «Fase complessa, ma gli artigiani reggono l’urto»
Nel primo trimestre 2026 il territorio orobico ha registrato una contrazione delle esportazioni del 6,7%

L’estate 2026 scorre sotto il segno di un’instabilità che non concede tregua al tessuto produttivo, stretto tra l’escalation dei costi energetici e le turbolenze sulle rotte commerciali. Il 38° report nazionale di Confartigianato – che non a caso porta il titolo «Navigare nell’incertezza» - delinea un quadro macroeconomico in cui la resilienza delle imprese deve fare i conti con un Pil nazionale che nel 2026 si prevede crescerà solo dello 0,5%, il valore più basso nell’Ue.

A pesare è soprattutto l’energia: il prezzo del gas ha subìto un rincaro del 37%, mentre l’elettricità all’ingrosso è aumentata del 12,5%. L’Italia sconta una dipendenza critica, importando oltre metà del gasolio raffinato (56,6%) dai paesi del Golfo, proprio mentre la crisi di Hormuz minaccia la stabilità delle forniture.

In questo scenario, la Lombardia conferma il suo ruolo di pilastro economico, pur mostrando i primi segnali di logoramento. Nel 2025, la crescita del Pil regionale si è fermata allo 0,3%, con un’inflazione a maggio 2026 attestata al 3%, leggermente sotto la media nazionale. Se l’occupazione tiene con un tasso del 70,3%, è il lavoro autonomo a segnare la dinamica più vivace con un incremento del 14,3%, il più alto tra le grandi regioni italiane. Tuttavia, l’export manifatturiero regionale ha iniziato a flettere (meno 0,8% nel primo trimestre 2026), zavorrato dal calo delle vendite verso mercati chiave come Usa (meno l’8,4%) e Medio Oriente (meno 12,9%). Non mancano i primati: la Lombardia è in vetta nell’Ue per imprese femminili e domina il mercato del gelato con 1.587 laboratori.

Il quadro in Bergamasca

Ma è il focus sulla provincia di Bergamo a restituire l’immagine più nitida delle difficoltà che vive la manifattura. Nel primo trimestre 2026 il territorio orobica ha registrato una contrazione delle esportazioni del 6,7%. Al netto del comparto farmaceutico, il dato è ancora più allarmante, perché il calo arriva al 7,7%, mentre la meccanica di precisione, fiore all’occhiello, ha visto le vendite estere crollare del 9,2%, una performance peggiore rispetto alla media regionale. L’analisi dei mercati di sbocco per Bergamo evidenzia criticità profonde: l’export verso il Medio Oriente è letteralmente crollato (meno 27,5%), ma non meno preoccupante è il fronte statunitense, dove le vendite totali sono diminuite del 12%, e addirittura del 34,6% se si guarda ai settori a maggior concentrazione di micro e piccole imprese come moda, mobili, alimentari. Anche la Germania, partner storico delle imprese orobiche, segna un passo indietro del 5%.

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