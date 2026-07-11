L’export delle «piccole» soffre negli Usa. «Fase complessa, ma gli artigiani reggono l’urto»

In questo scenario, la Lombardia conferma il suo ruolo di pilastro economico , pur mostrando i primi segnali di logoramento. Nel 2025, la crescita del Pil regionale si è fermata allo 0,3%, con un’inflazione a maggio 2026 attestata al 3%, leggermente sotto la media nazionale. Se l’occupazione tiene con un tasso del 70,3%, è il lavoro autonomo a segnare la dinamica più vivace con un incremento del 14,3%, il più alto tra le grandi regioni italiane. Tuttavia, l’export manifatturiero regionale ha iniziato a flettere (meno 0,8% nel primo trimestre 2026), zavorrato dal calo delle vendite verso mercati chiave come Usa (meno l’8,4%) e Medio Oriente (meno 12,9%) . Non mancano i primati: la Lombardia è in vetta nell’Ue per imprese femminili e domina il mercato del gelato con 1.587 laboratori.

Il quadro in Bergamasca

Ma è il focus sulla provincia di Bergamo a restituire l’immagine più nitida delle difficoltà che vive la manifattura. Nel primo trimestre 2026 il territorio orobica ha registrato una contrazione delle esportazioni del 6,7%. Al netto del comparto farmaceutico, il dato è ancora più allarmante, perché il calo arriva al 7,7%, mentre la meccanica di precisione, fiore all’occhiello, ha visto le vendite estere crollare del 9,2%, una performance peggiore rispetto alla media regionale. L’analisi dei mercati di sbocco per Bergamo evidenzia criticità profonde: l’export verso il Medio Oriente è letteralmente crollato (meno 27,5%), ma non meno preoccupante è il fronte statunitense, dove le vendite totali sono diminuite del 12%, e addirittura del 34,6% se si guarda ai settori a maggior concentrazione di micro e piccole imprese come moda, mobili, alimentari. Anche la Germania, partner storico delle imprese orobiche, segna un passo indietro del 5%.