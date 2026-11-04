Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città Mercoledì 04 Novembre 2026

Mercato dell’energia, da marzo 2027 stop alla tutela graduale

LUCE E GAS. Sul sito di Arera le nuove regole per chi usava il servizio. Per gli utenti c’è il passaggio automatico al mercato libero, per i vulnerabili scatta lo strumento di «Maggior tutela».

Lettura 2 min.
Marco Conti
Marco Conti
Mercato dell’energia, da marzo 2027 stop alla tutela graduale
La variazione scatterà dal 1o aprile 2027 e verrà comunicata a tutti gli interessati

Bergamo

Per micro imprese, Pmi e per i clienti domestici non vulnerabili che entro il 31 marzo 2027 non avranno ancora un contratto nel mercato libero dell’energia elettrica scatterà il blocco del «Servizio a tutele graduali» (Stg). Dal primo aprile la prestazione resterà disponibile solo come servizio di ultima istanza, riservato ai clienti senza venditore.

Cosa cambia a marzo

L’Autorità di Regolazione per Energia, reti e ambiente (Arera), che aveva introdotto le tutele graduali per facilitare il passaggio al mercato libero, spiega che i clienti non vulnerabili serviti nel Stg che non avranno scelto (entro la data di fine marzo) un’offerta del mercato libero, con l’attuale venditore o con un altro, passeranno automaticamente all’offerta di mercato libero proposta dal proprio venditore Stg, ovvero l’offerta, tra quelle disponibili a dicembre 2026, con la stima di spesa annua più bassa. Il passaggio avverrà senza interruzioni della fornitura, senza firmare un nuovo contratto e senza cambiare le modalità di ricezione della bolletta.

Le condizioni economiche varranno almeno per un anno e non sono previsti costi in caso di recesso anticipato. Nei prossimi mesi i clienti riceveranno una serie di comunicazioni, tra cui (a dicembre) quella sintetica con le condizioni dell’offerta selezionata, la scheda e l’avviso dell’avvenuto invio; tra gennaio e marzo 2027 sarà la volta di un promemoria con il codice offerta, che si potrà inserire nel portale Offerte di Arera ( www.ilportaleofferte.it), in modo da simulare la spesa annua e confrontarla con quella delle altre proposte del mercato libero. Se il cliente non li richiederà prima, tutti i documenti contrattuali arriveranno comunque entro il 31 marzo 2027.

Garanzie per il clienti

L’Autorità conferma che scegliere un contratto nel mercato libero è sempre possibile, è gratuito, non richiede la sostituzione del contatore e non comporta interruzioni. Bastano due dati riportati in bolletta per confrontare le offerte, quello del consumo annuo (kWh) e quello della potenza impegnata (kW)

Diverso il caso dei clienti vulnerabili: chi non sceglierà un’offerta di mercato libero, sempre dal primo aprile passerà automaticamente al «Servizio di maggior tutela». Chi non fosse già stato identificato come vulnerabile dal proprio venditore può dichiararlo compilando il modulo che sarà allegato alle bollette inviate dallo scorso settembre; chi invece lo è già, riceverà in bolletta un’apposita comunicazione. L’elenco degli esercenti della Maggior tutela è disponibile sul sito di Arera.

L’Autorità conferma che scegliere un contratto nel mercato libero è sempre possibile, è gratuito, non richiede la sostituzione del contatore e non comporta interruzioni. Bastano due dati riportati in bolletta per confrontare le offerte, quello del consumo annuo (kWh) e quello della potenza impegnata (kW). Anche il portale delle Offerte di Arera è gratuito e indipendente: indicando il Comune dell’immobile, il tipo di offerta (prezzo fisso o variabile), la potenza e il consumo annuo, le offerte sono ordinate in base alla stima della spesa annua personalizzata.

Lo strumento permette anche di confrontare l’offerta ricevuta dal proprio venditore Stg con le altre proposte del mercato libero, per valutare se sia davvero la più adatta alle proprie esigenze. Per chi vuole invece verificare lo storico dei consumi si può consultare il portale dedicato di Arera (www.consumienergia.it). Info: www.arera.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sociale
Energia rinnovabile
Ambiente
Energia
Economia, affari e finanza
Arera